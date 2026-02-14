Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Independiente Rivadavia defiende su pleno ante Belgrano

Duelo de invictos que promete tensión y vuelo ofensivo. Newells, líder ideal con puntaje perfecto, recibe a Independiente Rivadavia desde las 22 en el Gargantini.

14 de febrero 2026 · 10:42hs
Independiente Rivadavia defiende su pleno ante Belgrano

Independiente Rivadavia pondrá a prueba su arranque perfecto frente a un Belgrano competitivo y ambicioso, en un cruce que puede marcar el pulso de la Zona B. La Lepra ganó sus cuatro presentaciones y quiere estirar la racha; el Pirata llega invicto y con jerarquía para desafiar la fortaleza mendocina.

Newells, voraz y efectiva

El equipo de Alfredo Berti ha construido su liderazgo desde la intensidad y la eficacia en el área rival. Con laterales profundos y volantes interiores que pisan el último tercio, Independiente Rivadavia combina presión tras pérdida y transiciones rápidas que desarticulan bloques medios.

La sociedad entre Sebastián Villa y Fabrizio Sartori ha sido determinante para romper líneas, mientras que el mediocampo equilibra recuperación y primer pase limpio. El desafío será sostener la agresividad sin desordenarse ante un rival que sabe esperar.

Belgrano, jerarquía y oficio

El conjunto de Ricardo Zielinski llega invicto y con argumentos sólidos. La conducción de Franco Vázquez y la capacidad de desequilibrio de Lucas Zelarayán le otorgan pausa y creatividad en tres cuartos, mientras que el doble cinco aporta equilibrio táctico.

El Pirata suele replegar en bloque compacto y salir con precisión cuando recupera, buscando superioridades por bandas o filtraciones interiores. En un escenario exigente como el Gargantini, la eficacia en las áreas puede inclinar la balanza.

LEER MÁS: Banfield y Racing, duelo de urgencias en el Sur

Posibles alineaciones: Independiente Rivadavia vs. Belgrano

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

El partido comenzará a las 22 en el estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TNT Sports. Independiente Rivadavia quiere consolidar su arranque soñado; Belgrano, dar el golpe y reordenar la cima. La noche mendocina promete un duelo de alto voltaje.

