Banfield y Racing protagonizarán un cruce cargado de tensión competitiva en el sur bonaerense, con la obligación de sumar para no perder pisada en la Zona B. El margen de error es mínimo y los dos arrastran un arranque con más dudas que certezas, lo que convierte al duelo en una verdadera prueba de carácter.
Banfield y Racing, duelo de urgencias en el Sur
Ambos necesitan puntos para enderezar un Apertura irregular y ganar aire en la Zona B. Banfield recibe a Racing desde las 17.30 en el Florencio Sola.
Por Ovación
Cómo llegan Banfield y Racing
El equipo de Pedro Troglio apenas consiguió una victoria en lo que va del certamen y su rendimiento ha sido irregular. Alternó pasajes de presión alta y transiciones rápidas con dificultades para sostener intensidad y cerrar partidos. La lucha por los promedios sobrevuela cada presentación y obliga a sumar con urgencia.
Racing, en tanto, logró cortar la racha negativa el último fin de semana y llega con algo más de oxígeno. El conjunto de Gustavo Costas mostró mayor agresividad en el último tercio y mejor ocupación de carriles interiores, aunque todavía evidencia fragilidad en los retrocesos y en la defensa de pelota parada.
Posibles formaciones:
Banfield iría con Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. La estructura sugiere línea de tres centrales con carrileros largos y doble punta para atacar el área.
Racing, por su parte, formaría con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. Un 4-3-3 flexible, con extremos abiertos y Martínez como referencia para fijar centrales.
El choque promete intensidad, duelos físicos y un mediocampo donde la segunda pelota puede inclinar la balanza. En un torneo corto, cada punto pesa y la tarde en el Sur puede marcar un punto de inflexión. El encuentro se disputará en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de TNT Sports.