Banfield y Racing, duelo de urgencias en el Sur

Ambos necesitan puntos para enderezar un Apertura irregular y ganar aire en la Zona B. Banfield recibe a Racing desde las 17.30 en el Florencio Sola.

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 10:24hs
Banfield y Racing protagonizarán un cruce cargado de tensión competitiva en el sur bonaerense, con la obligación de sumar para no perder pisada en la Zona B. El margen de error es mínimo y los dos arrastran un arranque con más dudas que certezas, lo que convierte al duelo en una verdadera prueba de carácter.

Cómo llegan Banfield y Racing

El equipo de Pedro Troglio apenas consiguió una victoria en lo que va del certamen y su rendimiento ha sido irregular. Alternó pasajes de presión alta y transiciones rápidas con dificultades para sostener intensidad y cerrar partidos. La lucha por los promedios sobrevuela cada presentación y obliga a sumar con urgencia.

Racing, en tanto, logró cortar la racha negativa el último fin de semana y llega con algo más de oxígeno. El conjunto de Gustavo Costas mostró mayor agresividad en el último tercio y mejor ocupación de carriles interiores, aunque todavía evidencia fragilidad en los retrocesos y en la defensa de pelota parada.

Posibles formaciones:

Banfield iría con Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. La estructura sugiere línea de tres centrales con carrileros largos y doble punta para atacar el área.

Racing, por su parte, formaría con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. Un 4-3-3 flexible, con extremos abiertos y Martínez como referencia para fijar centrales.

El choque promete intensidad, duelos físicos y un mediocampo donde la segunda pelota puede inclinar la balanza. En un torneo corto, cada punto pesa y la tarde en el Sur puede marcar un punto de inflexión. El encuentro se disputará en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de TNT Sports.

Banfield Racing Florencio Sola
Cardiopatías congénitas: Santa Fe realizó 150 cirugías en 2025 y casi no derivó pacientes fuera de la provincia

Rosario: luego de una persecución policial apresaron al hijo del narco "El Pollo" Vinardi luego de un enfrentamiento a tiros

Colón inicia la temporada ante Deportivo Madryn y analiza el historial con Pablo Giménez

Cardiopatías congénitas: Santa Fe realizó 150 cirugías en 2025 y casi no derivó pacientes fuera de la provincia

Rosario: luego de una persecución policial apresaron al hijo del narco "El Pollo" Vinardi luego de un enfrentamiento a tiros

Colón inicia la temporada ante Deportivo Madryn y analiza el historial con Pablo Giménez

Colón y Deportivo Madryn, duelo con equilibrio estadístico

Central Norte cayó en el debut y se enfoca en Colón

Unión firmó un cordobazo épico ante Instituto en el Sandrín

Alan Crenz irá en busca del título latino superligero de la FIB

Capibaras XV midió fuerzas con Los Pumitas en Sauce Viejo

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe dio batalla pero fue derrotado en Catamarca

Las Leonas vencieron con contundencia a Australia en Hobart

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus