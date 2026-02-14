Banfield y Racing, duelo de urgencias en el Sur

Ambos necesitan puntos para enderezar un Apertura irregular y ganar aire en la Zona B. Banfield recibe a Racing desde las 17.30 en el Florencio Sola.

Racing con varios suplentes se mide este domingo ante Banfield por la Liga Profesional.

Banfield y Racing protagonizarán un cruce cargado de tensión competitiva en el sur bonaerense , con la obligación de sumar para no perder pisada en la Zona B. El margen de error es mínimo y los dos arrastran un arranque con más dudas que certezas , lo que convierte al duelo en una verdadera prueba de carácter.

El equipo de Pedro Troglio apenas consiguió una victoria en lo que va del certamen y su rendimiento ha sido irregular. Alternó pasajes de presión alta y transiciones rápidas con dificultades para sostener intensidad y cerrar partidos. La lucha por los promedios sobrevuela cada presentación y obliga a sumar con urgencia.

Racing, en tanto, logró cortar la racha negativa el último fin de semana y llega con algo más de oxígeno. El conjunto de Gustavo Costas mostró mayor agresividad en el último tercio y mejor ocupación de carriles interiores, aunque todavía evidencia fragilidad en los retrocesos y en la defensa de pelota parada.

Posibles formaciones:

Banfield iría con Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. La estructura sugiere línea de tres centrales con carrileros largos y doble punta para atacar el área.

Racing, por su parte, formaría con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. Un 4-3-3 flexible, con extremos abiertos y Martínez como referencia para fijar centrales.

El choque promete intensidad, duelos físicos y un mediocampo donde la segunda pelota puede inclinar la balanza. En un torneo corto, cada punto pesa y la tarde en el Sur puede marcar un punto de inflexión. El encuentro se disputará en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de TNT Sports.