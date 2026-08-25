Diputados de la oposición preparan una ofensiva contra Javier Milei con proyectos incómodos para el gobierno

Mientras el oficialismo le habilita temas a los aliados para la sesión de este miércoles en Diputados , la oposición empiezan a delinear una estrategia para marcarle la cancha a Javier Milei en el Congreso . Los bloques que se ubican en la vereda de enfrente de La Libertad Avanza buscarán impulsar proyectos que incomodan al Gobierno.

La prórroga de la Emergencia en Discapacidad e iniciativas que buscan darle una respuesta a los cerca de seis millones de argentinos que se encuentran en mora bancaria. También están sobre la mesa la emergencia pyme, además de la propuesta para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos.

De a poco, La Libertad Avanza le abrió la agenda a los aliados en Diputados. El presidente de la Cámara, Martín Menem, entendió que sin comprometer el equilibrio fiscal, puede contentar a los diputados que acompañan al oficialismo con su voto o al menos habilitando el quorum a la sesión.

Así es que este miércoles, en la sesión convocada para las 12 para avanzar con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal 2, el temario está plagado de proyectos que declaran a ciertas localidades Capital Nacional. A esto se le suma el proyecto –que sí tiene impacto fiscal pero que va de la mano del discurso libertario– que reduce a la mitad el IVA a la fécula de mandioca.

Ahora bien, la incorporación de ese tipo de temas no funciona como barrera de contención para la oposición. Los diputados de bancadas como el peronismo, el FIT, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y parte de Provincias Unidas, no solo distan de contentarse con la inclusión de proyectos de esa índole, sino que, además, se preparan para usar el Congreso para presionar al Gobierno.

En las últimas exposiciones públicas, Milei demostró que le entraron las balas por el problema de los argentinos que se encuentran en situación de morosidad bancaria. Llegó a decir que el incremento del endeudamiento, en parte, responde a la compra de televisores para el Mundial y a las apuestas online. Como sea, ese tema viene siendo abordado por la oposición desde hace meses. Incluso desde antes de que se celebrara el Mundial de fútbol.

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La morosidad bancaria une a la oposición

Los proyectos para darle una respuesta a los cerca de seis millones que no pueden afrontar sus deudas se acumulan en la Cámara baja. Y ya son cerca de 30 y son impulsados desde prácticamente todas las bancadas opositoras a LLA. Es por eso que desde la semana pasada –incluso antes de que Milei expusiera públicamente– los bloques opositores comenzaron a entablar las primeras conversaciones informales para colar el tema en el recinto.

Ya celebraron varias reuniones de comisión informativas. Y el último viernes, con Esteban Paulón a la cabeza, un grupo de diputados celebraron una jornada de debate e intercambio sobre el sobreendeudamiento familiar de la que participaron economistas, especialistas, organizaciones de consumidores y referentes académicos.

El desafío que tiene la oposición para impulsar el tema de la morosidad no es sencillo. Al haber casi una treintena de iniciativas –que cuentan con giros a comisiones distintos entre sí– deberán acordar qué proyectos impulsar para ordenar el debate y que el tema llegue a buen puerto.

Aprovechando que el tema está en la agenda, y que le significa un importante malestar al Presidente, una posibilidad que proponen algunos bloques de la oposición –todavía no hay nada definido– es colar el tema en la sesión de este miércoles. ¿De qué manera? Impulsar una votación para emplazar a las comisiones que deben tratar los proyectos a que se reúnan para abordar los proyectos vinculados con la morosidad. Entre ellas, la de Presupuesto y Hacienda que conduce el libertario “Bertie” Benegas Lynch.

La jugada serviría para medir cuántos diputados están dispuestos a debatir el tema y de paso, incomodar a los aliados a la Casa Rosada.

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Emergencia en discapacidad

Misma estrategia podría aplicarse para otro tema que le causó dolor de cabeza a Javier Milei. Se trata de la emergencia en discapacidad, la ley que fue vetada por el Ejecutivo, y luego ratificada por el Congreso. Además, el Presidente intentó derogarla en el Presupuesto 2026 pero el capítulo completo fue rechazado en el recinto de la Cámara baja.

En los últimos días, Unión por la Patria, con Juan Marino a la cabeza, impulsó un proyecto para prorrogar la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre del 2027. Y sumó las firmas de diputados de diferentes bloques. Entre ellos, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) Pablo Juliano, María Inés Zigarán, Martin Lousteau y Gisela Scaglia (Provincias Unidas); Yolanda Vega y Oscar Herrera Aguad (Innovación Federal); Nicolás del Caño (FIT); Nicolás Massot (Encuentro Federal); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y siguen las firmas.

El proyecto tiene amplias chances de prosperar con todos los avales que recibió.

PRÓRROGA A LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD



Hemos presentado un proyecto de ley para prorrogar la Emergencia en Discapacidad. El proyecto responde a un reclamo generalizado de las organizaciones de y para personas con discapacidad, y cuenta con las firmas de los bloques Unión por… — Juan Marino (@JuanMarinoTPR) August 14, 2026

Diputados: otros temas que se barajan

En Unión por la Patria no descartan reflotar otro tema que cobró protagonismo en comisión tiempo atrás: declarar la emergencia en el sector pyme. En octubre del año pasado, el tema fue dictaminado pero, con el recambio legislativo, volvió a foja cero.

Asimismo, en la bancada que conduce Germán Martínez no descartan avanzar, una vez más, con un proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos luego de que el oficialismo, con el vocero Adrián Ravier a la cabeza, reconociera que parte de lo recaudado, en lugar de destinarse a obras viales, se usa para sostener el equilibrio fiscal. Es decir, reconoció que el Gobierno incumple la ley que le otorga asignación específica a lo recaudado por el gravamen.