Unión trabaja con la mira puesta en Sarmiento y Madelón prepara un cambio obligado

Unión recibirá este viernes a las 19 a Sarmiento de Junín, con la baja obligada del expulsado Julián Palacios. ¡Cuál es el plan de Leo Madelón?

Unión ya dejó atrás el empate ante Aldosivi y comenzó a enfocarse en su próximo compromiso. El equipo de Leonardo Madelón recibirá este viernes desde las 19 a Sarmiento de Junín, en el estadio 15 de Abril, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El entrenador deberá realizar una modificación obligada respecto del equipo que salió a jugar en Mar del Plata. A las bajas por lesión de Lautaro Vargas, Ignacio Malcorra y Joaquín Mosqueira se agregó la suspensión de Julián Palacios, expulsado ante Aldosivi luego de una fuerte entrada sobre un rival que fue revisada por el VAR.

La tarjeta roja fue mostrada por el árbitro Bruno Amiconi después de la intervención del videoarbitraje, por lo que Palacios no estará disponible para el encuentro frente al Verde.

Cuello, la principal alternativa de Madelón para Unión

Ante esta situación, todo apunta a que Brahian Cuello será quien ingrese en lugar de Palacios. El mediocampista había terminado siendo titular durante la primera parte del año, aunque el comienzo del Clausura lo encontró ingresando desde el banco.

Cuello venía recuperándose de una operación por pubalgia a la que fue sometido después de finalizar la primera mitad de la temporada. Con el correr de los partidos fue recuperando ritmo y ahora aparece nuevamente como la principal alternativa para ocupar un lugar en el once inicial.

Brahian Cuello sería el reemplazante de Julián Palacios para el encuentro que Unión animará ante Sarmiento en el 15 de Abril. UNO Santa Fe / José Busiemi

Madelón, de esta manera, no tendría previsto realizar mayores modificaciones. La idea sería sostener la estructura que utilizó en el último encuentro y apostar por la continuidad para intentar conseguir la primera victoria del torneo.

Un equipo que empieza a tomar forma en Unión

Más allá de las bajas, el entrenador parece tener bastante definido el equipo que recibirá a Sarmiento. El resto de los futbolistas que fueron titulares ante Aldosivi mantendrían su lugar, por lo que el único cambio estaría en la mitad de la cancha.

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De no mediar inconvenientes, Unión formaría con Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Mauro Luna Diale; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

El Tatengue buscará aprovechar la localía para cambiar el rumbo en el Clausura y volver a sumar de a tres. Para Madelón, el desafío será encontrar respuestas con un plantel que continúa acumulando bajas importantes y que ahora deberá afrontar un nuevo compromiso ante su gente.