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La Segunda División del Regional del Litoral tiene diagramado su segunda parte

Universitario de Santa Fe, Alma Juniors de Esperanza y CRAR competirán en la Copa de Oro del segundo estamento del interuniones litoraleño, mientras que La Salle Jobson y Cha Roga lo hará en la Copa de Plata

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 08:41hs
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Por la segunda división del Regional del Litoral

foto gentileza Ojo de Cuervo.

Por la segunda división del Regional del Litoral, Universitario debutará el próximo sábado 29 de agosto recibiendo a Provincial de Rosario.

La Segunda División del Torneo Regional del Litoral completó su primera etapa. Tras haberse disputado la 11° fecha de la primera fase, quedaron confirmados los seis clasificados a la copa de Oro, los que pelearán por el pasaje a la Primera División en 2027. Es importante destacar que Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe tendrán una leve ventaja en la siguiente ronda, ya que contarán con tres partidos de local sobre un total de cinco fechas.

Los clasificados a la Copa de Oro son Alma Juniors de Esperanza, Logaritmo, Universitario de Santa Fe, CRAR de Rafaela, Caranchos de Rosario y Provincial de Rosario, mientras que la Copa de Plata la conforman Tilcara, San Nicolás Rugby, Los Pampas de Rufino, La Salle Jobson, Cha Roga Club y Gimnasia de Pergamino. Para las semifinales clasificarán los mejores cuatro primeros enfrentándos 1° con el 4°, y el 2° con el 3°. En las últimas horas se confirmó el fixture de la Copa de Oro y la Copa de Plata.

La primera fecha en ambos estamentos dará comienzo el próximo sábado 29 de agosto. En la Copa de Oro, Universitario jugará con Provincial, CRAR de Rafaela con Logaritmo y Caranchos con Alma Juniors de Esperanza, mientras que por la Copa de Plata, se medirán Los Pampas de Rufino con Gimnasia y Esgrima de Pergamino, La Salle Jobson con San Nicolás Rugby y Cha Roga con Tilcara.

Fixture Segunda División - Copa de Oro

-Primera fecha (29 de agosto): Universitario con Provincial, CRAR con Logaritmo, Caranchos con Alma Juniors.

-Segunda fecha (19 de septiembre): Provincial con Caranchos, Alma Juniors con CRAR, Logaritmo con Universitario de Santa Fe.

-Tercera fecha (10 de octubre): Logaritmo con Provincial, Universitario de Santa Fe con Alma Juniors de Esperanza y CRAR de Rafaela con Caranchos.

-Cuarta fecha (17 de octubre): Provincial con CRAR, Caranchos con Universitario de Santa Fe, Alma Juniors de Esperanza con Logaritmo.

-Quinta fecha (24 de octubre): Alma Juniors con Provincial, Logaritmo con Caranchos y Universitario de Santa Fe con CRAR de Rafaela.

Fixture Segunda División - Copa de Plata

-Primera fecha (29 de agosto): Los Pampas con Gimnasia de Pergamino, La Salle Jobson con San Nicolás Rugby y Cha Roga con Tilcara.

-Segunda fecha (19 de septiembre): Gimnasia de Pergamino con Cha Roga, Tilcara con La Salle Jobson, San Nicolás Rugby con Los Pampas de Rufino.

-Tercera fecha (10 de octubre): San Nicolás Rugby con Gimnasia de Pergamino, Los Pampas de Rufino con Tilcara y La Salle Jobson con Cha Roga.

-Cuarta fecha (17 de octubre): Gimnasia de Pergamino con La Salle Jobson, Cha Roga con Los Pampas de Rufino y Tilcara con San Nicolás Rugby.

-Quinta fecha (24 de octubre): Tilcara con Gimnasia de Pergamino, San Nicolás Rugby con Cha Roga y Los Pampas de Rufino con La Salle Jobson.

Regional del Litoral Segunda División Copa de Oro
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