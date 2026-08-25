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Horror en Tucumán: subió a un colectivo, atacó al chofer con una cuchilla y quedó grabado

El salvaje asalto ocurrió en el barrio 130 Viviendas. Las cámaras de seguridad de Tucumán registraron el ataque. El conductor fue operado y pelea por su vida

25 de agosto 2026 · 09:12hs
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Horror en Tucumán: subió a un colectivo

Horror en Tucumán: subió a un colectivo, atacó al chofer con un arma blanca y quedó grabado

Un violento episodio sacudió la zona norte de San Miguel de Tucumán a primera hora de la mañana del domingo cuando un colectivero fue atacado a puñaladas por un pasajero. Un colectivo de la Línea 3 se transformó en el escenario de un intento de robo que dejó a su conductor internado con pronóstico reservado en el Hospital Centro.

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 6.50, cuando Juan Pablo Brau Carabajal, de 45 años, comenzaba su jornada laboral y circulaba solo al mando de la unidad. “El colectivero iba solo porque a esa hora no había más pasajeros. Martino se subió mintiéndole que necesitaba que lo traslade solamente una cuadra y tras insistirle el colectivero terminó accediendo”, le explicó a La Gaceta el jefe de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, Miguel Carabajal.

El violento ataque grabado por el centro de monitoreo

El hecho ocurrió cuando la unidad transitaba por el barrio 130 Viviendas. Según registraron las cámaras conectadas al Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana, el agresor viajaba como único pasajero en el vehículo.

Tras permanecer sentado en silencio durante varios segundos, el sospechoso se levantó de su asiento, avanzó rápido hacia la cabina del chofer y comenzó a atacarlo con un arma blanca para intentar apoderarse de sus pertenencias.

El hombre se ubicó en el primer asiento y, después de recorrer algunos metros, extrajo un cuchillo grande, tipo carnicero, y atacó al conductor para robarle sus pertenencias. Brau Carabajal intentó resistir el asalto y se produjo un forcejeo en la zona del volante. Durante la lucha recibió varias puñaladas en el hombro derecho.

Como consecuencia de las heridas, el chofer perdió el dominio de la unidad, que se desvió de su recorrido y terminó cayendo a un barranco. El agresor aprovechó ese momento para escapar por una de las ventanillas. No consiguió llevarse las pertenencias de la víctima, que en ese momento tenía solamente su celular y su billetera.

Operativo cerrojo y captura de "Colorado"

La víctima, identificada como Juan Pablo Brau Carabajal, sufrió heridas de gravedad en medio de la agresión y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Centro de Salud, donde fue intervenida quirúrgicamente. Su estado de salud continúa siendo de pronóstico reservado.

En tanto, el registro audiovisual de las cámaras internas permitió a los investigadores identificar al delincuente de inmediato. La Dirección General de Investigaciones de la Policía de Tucumán desplegó un intensivo operativo cerrojo en la zona que culminó con la detención del sospechoso horas más tarde.

El aprehendido fue identificado como Cristian Ezequiel Martino Bustos (27), alias Colorado, quien según confirmaron fuentes policiales cuenta con un extenso prontuario por antecedentes penales. Quedó a disposición de la Justicia tucumana.

Tucumán puñaladas colectivero pasajero violento
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