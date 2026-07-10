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Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza

El duelo válido por los cuartos de final se jugará el próximo sábado 11 de julio a partir de las 22:00 (hora argentina).

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 07:27hs
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Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, empezó a definir a los futbolistas que utilizará como titulares en el duelo ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, tras dirigir dos de los tres entrenamientos previos al encuentro.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el DT ya tiene algunos puestos cubiertos en el once titular que enfrentará al equipo europeo al haber realizado una breve práctica de fútbol en espacios reducidos, aunque el mismo todavía no está confirmado.

El partido se disputará desde las 22:00 (horario argentino) del próximo sábado 11 de julio, en el que la Selección buscará mantener su primera valla invicta en un duelo eliminatorio de este Mundial y clasificar a una semifinal mundialista por segunda copa consecutiva, algo que no consigue desde 1990.

En un encuentro en el que la Selección argentina jugará por la posibilidad de jugar todos los partidos del Mundial por segunda oportunidad consecutiva, históricamente siete encuentros, pero ocho a partir de esta copa por la novedosa instancia de dieciseisavos de final, Scaloni comienza a armar el equipo titular.

Acorde a lo trascendido, luego de una breve práctica de fútbol en espacios reducidos realizada durante la tarde del jueves, que se dio entrecortada en tres lapsos de diez minutos, el entrenador, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América en 2021 y 2024, empezaría a disipar las primeras dudas respecto al equipo titular.

Entre los ingresados en el partido contra Egipto que se habrían ganado el puesto se encuentran el lateral Nicolás Tagliafico, el mediocampista Leandro Paredes y el delantero Julián Álvarez.

Quien tuvo el partido más destacado de estos tres fue Paredes, importante para darle movilidad a la pelota durante el primer tiempo, cuando Argentina más sufría, y con un quite vital en un contraataque en tiempo cumplido de la segunda mitad que permitió que la Selección mantuviera el impulso tras haber empatado en pocos minutos un encuentro que perdía por 2-0, y posteriormente pudo terminar de remontar.

Mientras que Julián aún no se amiga con el arco rival, a pesar de su innegable despliegue, Tagliafico tuvo un partido difícil desde lo defensivo, al tener que marcar al extremo Haissem Hassan, que lució imparable e increíblemente veloz. De todas formas, el lateral izquierdo dejó grandes cosas desde lo ofensivo, aportando amplitud y profundidad en todas las jugadas de ataque, con centros buscapié filosos y un ingreso al área rival que terminó en un penal a favor.

Qué sigue planeando Lionel Scaloni para el duelo ante Suiza

Por otro lado, el entrenador está considerando darle un lugar en el mediocampo al delantero Nicolás González, que puede desempeñarse en todos los roles del costado izquierdo y destaca por su ida y vuelta y capacidad física, algo que flaqueó en el equipo nacional por momentos.

Otra duda se encuentra en el lateral derecho. Como ha sido habitual desde su llegada al cargo, en septiembre de 2018, Scaloni nunca ha tenido un “4” definido: el carrilero Nahuel Molina había comenzado el certamen como titular, pero un ingreso positivo de Gonzalo Montiel desde el banco de suplentes en el partido ante Egipto, en el que asistió al astro Lionel Messi en el gol de la igualdad, le alcanzó para ser considerado en el puesto.

El entrenador de 48 años tendrá un nuevo enfrentamiento durante la tarde de este viernes, a las 20:30 (horario argentino), en el que ya deberá terminar de despejar los interrogantes para plasmar un once titular que lo satisfaga en el enfrentamiento ante Suiza.

Lionel Scaloni Suiza Selección
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