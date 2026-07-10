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Mbappé alcanzó a Messi y la Bota de Oro del Mundial arde en la recta final

Kylian Mbappé, con un partido más, alcanzó a Lionel Messi como máximo artillero del Mundial y la pelea por la Bota de Oro está cabeza a cabeza.

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 08:30hs
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Mbappé alcanzó a Messi y la Bota de Oro del Mundial arde en la recta final

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 promete ser una de las grandes atracciones de la definición del torneo. Luego de un arranque arrollador de Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina dejó de ser el único líder de la tabla de goleadores y ahora comparte la cima con Kylian Mbappé.

El rosarino llegó a los ocho tantos gracias a su gran producción en la fase de grupos y a los goles convertidos en las rondas eliminatorias. Sin embargo, el delantero francés también alcanzó esa cifra y volvió a meterse de lleno en la lucha por terminar como el máximo anotador de la Copa del Mundo.

Una definición con varias estrellas en carrera

Detrás de Messi y Mbappé aparece otro de los grandes candidatos: Erling Haaland, que acumula siete conquistas y se mantiene al acecho, mientras que Harry Kane, con seis, tampoco pierde terreno cuando el certamen ingresa en su etapa decisiva.

Más atrás aparecen futbolistas que también mantienen esperanzas de acercarse si logran extender el recorrido de sus selecciones. Entre ellos sobresalen Ousmane Dembélé, con cinco goles, e Ismaila Sarr, Jude Bellingham, Julián Quiñones, Mikel Oyarzabal y Vinicius Júnior, todos con cuatro festejos.

En el lote de jugadores con tres tantos figura también Johan Manzambi, la gran figura de Suiza, precisamente el próximo rival de Argentina en los cuartos de final. El delantero helvético, además, llega entre algodones por una lesión en la rodilla que mantiene en vilo a su seleccionado.

Messi busca una cuenta pendiente en su carrera

Más allá del objetivo colectivo de defender el título obtenido en Qatar 2022, Messi también persigue un logro que todavía falta en su extraordinaria trayectoria: terminar un Mundial como máximo goleador.

A lo largo de sus participaciones mundialistas, el capitán argentino brilló con actuaciones memorables y levantó la Copa del Mundo, pero nunca pudo quedarse con la Bota de Oro. En esta edición parecía encaminarse hacia ese premio en soledad, aunque la aparición de Mbappé volvió a emparejar una carrera que promete definirse en los últimos partidos.

Con Argentina instalada entre los ocho mejores del torneo y con rivales directos todavía en competencia, cada gol puede resultar determinante tanto para el destino de la Albiceleste como para una lucha individual que tiene a las principales figuras del fútbol mundial como protagonistas.

La tabla de goleadores

Mbappé Lionel Messi Mundial
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