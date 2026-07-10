Colón cedió otra vez a Sanguina: ¿le genera un cupo extra en el mercado de pases?

El delantero paraguayo, cuyo pase pertenece Colón, continuará su carrera en el fútbol de su país tras ser anunciado como refuerzo de Sportivo 2 de Mayo. ¿Repercute en el mercado de pases sabalero?

Jorge Sanguina continuará jugando en Paraguay. El delantero de 27 años, cuya ficha pertenece a Colón , fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Sportivo 2 de Mayo para disputar el Torneo Clausura 2026, luego de haber jugado el primer semestre en Sportivo Ameliano.

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La llegada del atacante al "Gallo Norteño" representa un nuevo préstamo desde la institución rojinegra, aunque la operación no tendrá el efecto que muchos hinchas esperaban: no le abrirá un cupo adicional a Colón para incorporar otro futbolista.

¿Por qué Colón no libera un lugar?

La consulta comenzó a repetirse apenas se confirmó el traspaso de Sanguina. Sin embargo, la explicación reglamentaria es clara.

El atacante finalizó su cesión en Sportivo Ameliano y fue transferido directamente a Sportivo 2 de Mayo, sin regresar al plantel profesional de Colón ni ser inscripto nuevamente para disputar la Primera Nacional.

¡Bienvenido al Gallo Norteño, Jorge Sanguina!



El delantero centro Jorge Sanguina, nacido el 2 de mayo de 1999, es nuevo jugador del Club Sportivo 2 de Mayo.



Llega para reforzar el ataque del Gallo Norteño con entrega, compromiso y ambición de aportar al equipo en los desafíos… pic.twitter.com/gDPVVfF69l — CS 2 de Mayo (@Club2deMayo) July 9, 2026

Por esa razón, la operación se considera una continuidad o renovación del préstamo en el exterior y no una salida de un jugador que integraba el plantel que actualmente conduce Ezequiel Medrán.

En consecuencia, el Sabalero no obtiene un cupo excepcional para incorporar un nuevo futbolista en este mercado.

Los números de Sanguina desde su llegada a Colón

El delantero paraguayo tuvo un paso breve por el conjunto santafesino durante la Primera Nacional 2025. Disputó cinco partidos por el campeonato y convirtió un gol, además de sumar un encuentro en la Copa Argentina.

Posteriormente regresó al fútbol paraguayo, donde encontró mayor continuidad. En el Clausura 2025 defendió la camiseta de Sportivo Ameliano, con cuatro goles en 12 partidos, mientras que en el Apertura 2026 disputó 15 encuentros y marcó dos tantos.

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Ahora buscará relanzar su carrera en Sportivo 2 de Mayo, que sumó al atacante como su undécima incorporación para afrontar el segundo semestre.

Mientras tanto, en Colón el foco sigue puesto en el mercado de pases. La dirigencia, junto al director deportivo Diego Colotto, continúa buscando alternativas para generar un nuevo cupo que le permita incorporar otro refuerzo. Una de las posibilidades que se analiza es concretar la transferencia o cesión al exterior de un futbolista que actualmente integra el plantel profesional, ya que esa vía sí habilitaría un lugar adicional para seguir reforzando al equipo de Medrán.