Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón cedió otra vez a Sanguina: ¿le genera un cupo extra en el mercado de pases?

El delantero paraguayo, cuyo pase pertenece Colón, continuará su carrera en el fútbol de su país tras ser anunciado como refuerzo de Sportivo 2 de Mayo. ¿Repercute en el mercado de pases sabalero?

10 de julio 2026 · 08:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón cedió otra vez a Sanguina: ¿le genera un cupo extra en el mercado de pases?

Jorge Sanguina continuará jugando en Paraguay. El delantero de 27 años, cuya ficha pertenece a Colón, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Sportivo 2 de Mayo para disputar el Torneo Clausura 2026, luego de haber jugado el primer semestre en Sportivo Ameliano.

LEER MÁS: Unión se acostumbró a vender muy mal y las consecuencias están a la vista

La llegada del atacante al "Gallo Norteño" representa un nuevo préstamo desde la institución rojinegra, aunque la operación no tendrá el efecto que muchos hinchas esperaban: no le abrirá un cupo adicional a Colón para incorporar otro futbolista.

¿Por qué Colón no libera un lugar?

La consulta comenzó a repetirse apenas se confirmó el traspaso de Sanguina. Sin embargo, la explicación reglamentaria es clara.

El atacante finalizó su cesión en Sportivo Ameliano y fue transferido directamente a Sportivo 2 de Mayo, sin regresar al plantel profesional de Colón ni ser inscripto nuevamente para disputar la Primera Nacional.

Por esa razón, la operación se considera una continuidad o renovación del préstamo en el exterior y no una salida de un jugador que integraba el plantel que actualmente conduce Ezequiel Medrán.

En consecuencia, el Sabalero no obtiene un cupo excepcional para incorporar un nuevo futbolista en este mercado.

Los números de Sanguina desde su llegada a Colón

El delantero paraguayo tuvo un paso breve por el conjunto santafesino durante la Primera Nacional 2025. Disputó cinco partidos por el campeonato y convirtió un gol, además de sumar un encuentro en la Copa Argentina.

Posteriormente regresó al fútbol paraguayo, donde encontró mayor continuidad. En el Clausura 2025 defendió la camiseta de Sportivo Ameliano, con cuatro goles en 12 partidos, mientras que en el Apertura 2026 disputó 15 encuentros y marcó dos tantos.

LEER MÁS: La traba que demora el regreso de Ignacio Malcorra a Unión

Ahora buscará relanzar su carrera en Sportivo 2 de Mayo, que sumó al atacante como su undécima incorporación para afrontar el segundo semestre.

Mientras tanto, en Colón el foco sigue puesto en el mercado de pases. La dirigencia, junto al director deportivo Diego Colotto, continúa buscando alternativas para generar un nuevo cupo que le permita incorporar otro refuerzo. Una de las posibilidades que se analiza es concretar la transferencia o cesión al exterior de un futbolista que actualmente integra el plantel profesional, ya que esa vía sí habilitaría un lugar adicional para seguir reforzando al equipo de Medrán.

Colón Sanguina 2 de Mayo
Noticias relacionadas
Colón sumó tres refuerzos, pero este mercado de pases, terminó siendo más austero que los dos anteriores.

Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

la ventana que colon intenta abrir despues del cierre del mercado

La ventana que Colón intenta abrir después del cierre del mercado

colon, con un mercado de pases que dejo gusto a poco

Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Gabriel Risso Patrón rescindió contrato con Newells y Colón lo tendría en carpeta.

Colón tendría en carpeta a un defensor que viene de jugar en Newell's

Lo último

Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

Gritar por Argentina sí, pero con cuidado: seis consejos para proteger la voz durante el Mundial

Gritar por Argentina sí, pero con cuidado: seis consejos para proteger la voz durante el Mundial

Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

Último Momento
Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

Gritar por Argentina sí, pero con cuidado: seis consejos para proteger la voz durante el Mundial

Gritar por Argentina sí, pero con cuidado: seis consejos para proteger la voz durante el Mundial

Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

Unión le baja la persiana a las ventas y prioriza el proyecto de Madelón

Unión le baja la persiana a las ventas y prioriza el proyecto de Madelón

El Turismo Carretera se presenta en la provincia de Misiones

El Turismo Carretera se presenta en la provincia de Misiones

Ovación
Mbappé alcanzó a Messi y la Bota de Oro del Mundial arde en la recta final

Mbappé alcanzó a Messi y la Bota de Oro del Mundial arde en la recta final

Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza

Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza

España y Bélgica se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Suiza cruza los dedos por Manzambi: la gran incógnita para enfrentar a Argentina

Suiza cruza los dedos por Manzambi: la gran incógnita para enfrentar a Argentina

El spot con el que Argentina homenajeó a Favaloro y festejó el pase a cuartos del Mundial

El spot con el que Argentina homenajeó a Favaloro y festejó el pase a cuartos del Mundial

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados