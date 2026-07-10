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Suiza cruza los dedos por Manzambi: la gran incógnita para enfrentar a Argentina

El seleccionado europeo aguarda por la recuperación de su máxima figura de cara al duelo de cuartos de final del Mundial. El delantero arrastra una lesión en la rodilla y será esperado hasta último momento por el cuerpo técnico.

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 08:18hs
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Suiza cruza los dedos por Manzambi: la gran incógnita para enfrentar a Argentina

A la espera del trascendental cruce frente a la Selección Argentina por los cuartos de final de la Copa del Mundo, Suiza tiene una preocupación que domina la previa: el estado físico de Johan Manzambi, su goleador y principal figura en el certamen.

Mientras el conjunto helvético lleva adelante sus entrenamientos en la ciudad deportiva del Sporting Kansas, muy cerca del predio donde trabaja el equipo dirigido por Lionel Scaloni, todas las miradas apuntan al delantero de apenas 20 años, cuya presencia frente al campeón del mundo continúa siendo una incógnita.

Una baja que puede cambiar el panorama en Suiza

Manzambi no pudo disputar el encuentro de octavos de final ante Colombia, en el que Suiza consiguió la clasificación tras imponerse en la definición por penales luego de igualar sin goles.

El atacante sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante la última práctica previa a ese compromiso y todavía no logró recuperarse completamente. En el entrenamiento de este jueves volvió a generar preocupación al ser visto caminando con dificultad, utilizando una rodillera en la pierna afectada.

La ausencia del joven delantero no es un dato menor. Hasta el momento suma tres goles y dos asistencias en el Mundial, convirtiéndose en el futbolista más determinante del conjunto europeo en la competencia.

Además, atraviesa un gran presente a nivel de clubes, ya que en las últimas horas trascendió que dejaría Friburgo para convertirse en nuevo jugador de Newcastle, en una operación cercana a los 60 millones de euros.

Lo esperarán hasta último momento para el duelo ante Argentina

El entrenador Murat Yakin fue cauto al referirse a la evolución de su principal figura y evitó asegurar su presencia frente a la Albiceleste.

"Esta es una lesión que no se puede curar en poco tiempo. No sabemos con exactitud qué tipo de lesión tiene. Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar."

Con ese panorama, el cuerpo técnico esperará la evolución del delantero hasta las horas previas al partido. Si finalmente no consigue recuperarse, Ardon Jashari volvería a ocupar un lugar entre los titulares.

Más allá de esa única duda, Suiza mantendría la base del equipo que logró eliminar a Colombia y buscará dar el golpe frente a una Argentina que intentará seguir defendiendo con éxito el título mundial.

Suiza Manzambi Argentina
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