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El spot con el que Argentina homenajeó a Favaloro y festejó el pase a cuartos del Mundial

La Selección Argentina superó a Egipto en un duelo inolvidable y jugará la próxima ronda ante Suiza.

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 07:46hs
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El spot con el que Argentina homenajeó a Favaloro y festejó el pase a cuartos del Mundial

La Selección argentina decidió homenajear al ilustre médico argentino René Favaloro con un video emotivo que acompaña con sus frases diversos momentos del partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el video vincula la clasificación con el reconocido doctor, inventor del bypass coronario con empleo de la vena safena magna, mediante la frase: “Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina”.

El representativo nacional pudo superar al egipcio por 3-2 luego de encontrarse en desventaja por 2-0 hasta los 33 minutos de la segunda mitad y, luego de un partido memorable, se medirá con Suiza en búsqueda de jugar la semifinal de un Mundial por segunda vez consecutiva.

El partido con el que la Selección argentina le ganó a Egipto será recordado con el pasar de los años.

Con una épica impresionante y casi de película, el equipo argentino remontó una desventaja de dos goles gracias a los tantos del defensor Cristian “Cuti” Romero, el astro Lionel Messi y el mediocampista Enzo Fernández, que convirtió en el segundo minuto de descuento.

Además, en un encuentro en el que la Selección sufrió demasiado los contraataques, el mediocampista Leandro Paredes pudo cortar un avance egipcio en el que lo encaraban tres rivales mientras el partido se encontraba igualado 2-2, en tiempo cumplido de la segunda mitad.

El desarrollo del duelo, el segundo de eliminación directa del equipo que dirige Lionel Scaloni en la actual Copa del Mundo, permitió que desde el equipo de comunicación de la AFA se decidiera honrar a Favaloro.

Compaginando imágenes del partido con declaraciones del doctor platense, durante los goles rivales los videos de archivo muestran al referente de la medicina afirmar que “sufre muchísimo” y definir cómo son los primeros momentos de un infarto agudo.

“Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo”, narra Favaloro mientras el spot muestra el comienzo de la remontada, para luego cerrar: “Es un día trascendental para la historia argentina. Creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos y convencidos de que el paso que se ha dado ha sido de trascendencia y necesario”.

Por último, el video muestra la emoción del entrenador Lionel Scaloni y de Messi en los momentos posteriores al triunfo, mientras la voz en off del médico sentencia: “Deben entender que yo estoy profundamente emocionado”.

El spot de la Selección con Favaloro para festejar el pase a cuartos del Mundial

Argentina René Favaloro Mundial
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