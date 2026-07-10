Uno Santa Fe | Unión | Unión

La traba que demora el regreso de Ignacio Malcorra a Unión

Ignacio Malcorra ya fue tentado por Leonardo Madelón y tiene decidido regresar a Unión aunque antes deberá resolver su desvinculación de Independiente.

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 08:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La traba que demora el regreso de Ignacio Malcorra a Unión

Ignacio Malcorra ya dio un paso importante hacia su regreso a Unión. El llamado de Leonardo Madelón fue determinante para seducir al experimentado mediocampista, quien ve con muy buenos ojos volver al club donde dejó un grato recuerdo y convertirse en una de las caras del nuevo proyecto futbolístico.

Sin embargo, la operación todavía está lejos de quedar cerrada. El principal inconveniente no pasa por Unión, sino por la situación contractual que el jugador mantiene con Independiente, institución con la que tiene vínculo vigente hasta diciembre.

LEER MÁS: Madelón ya prepara el primer amistoso formal de Unión ante Ben Hur

El Rojo mantiene una deuda con Malcorra y pretende que el futbolista renuncie a ese dinero para concederle la libertad de acción. Del otro lado, el jugador entiende que, al menos, debe percibir lo que ya tiene devengado, aunque está dispuesto a resignar el salario correspondiente a los últimos meses de contrato para facilitar la negociación.

Ese punto económico es, por estas horas, la gran traba que impide que la transferencia avance hacia su definición.

Madelón lo considera una pieza clave para el nuevo Unión

Mientras las conversaciones entre Malcorra e Independiente continúan, en Unión siguen atentamente cada movimiento. Leonardo Madelón considera al volante una incorporación determinante para potenciar un plantel que sufrió numerosas bajas y que necesita sumar experiencia, jerarquía y liderazgo de cara al Torneo Clausura.

Con apenas dos semanas por delante para el inicio del campeonato, el entrenador pretende contar cuanto antes con el futbolista para que pueda realizar la pretemporada junto al resto del grupo y convertirse en el conductor futbolístico del equipo.

Unión, con competidores de peso por Nacho Malcorra

No obstante, el Tatengue ya sabe que no está solo en la carrera por el mediocampista. En los últimos días aparecieron nuevos interesados con poder de seducción.

LEER MÁS: Unión se acostumbró a vender muy mal y las consecuencias están a la vista

Barcelona de Ecuador sigue de cerca la situación desde hace varias semanas y mantiene su interés vigente. A esa lista también se sumaron Deportivo Riestra e Instituto de Córdoba, que comenzaron a moverse para intentar convencer al jugador.

Por eso, en Santa Fe saben que el tiempo también juega su partido. La prioridad de Malcorra continúa siendo resolver su salida de Independiente y, si logra destrabar ese conflicto, Unión buscará avanzar rápidamente para concretar un regreso que ilusiona a Madelón y a los hinchas tatengues.

Unión Ignacio Malcorra Independiente
Noticias relacionadas
mauro pitton, ante una decision que puede cambiar el mercado de union

Mauro Pittón, ante una decisión que puede cambiar el mercado de Unión

madelon y malcorra: la historia de un no que hoy es un si

Madelón y Malcorra: la historia de un "no" que hoy es un "sí"

Atlas insiste por Julián Palacios y en Unión aguardan una nueva oferta.

Atlas insiste por Julián Palacios y Unión se mantiene expectante

Enzo Roldán fue presentado como nuevo refuerzo de Nueva Chicago.

Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Lo último

Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

Gritar por Argentina sí, pero con cuidado: seis consejos para proteger la voz durante el Mundial

Gritar por Argentina sí, pero con cuidado: seis consejos para proteger la voz durante el Mundial

Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

Último Momento
Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

Gritar por Argentina sí, pero con cuidado: seis consejos para proteger la voz durante el Mundial

Gritar por Argentina sí, pero con cuidado: seis consejos para proteger la voz durante el Mundial

Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

Unión le baja la persiana a las ventas y prioriza el proyecto de Madelón

Unión le baja la persiana a las ventas y prioriza el proyecto de Madelón

El Turismo Carretera se presenta en la provincia de Misiones

El Turismo Carretera se presenta en la provincia de Misiones

Ovación
Mbappé alcanzó a Messi y la Bota de Oro del Mundial arde en la recta final

Mbappé alcanzó a Messi y la Bota de Oro del Mundial arde en la recta final

Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza

Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza

España y Bélgica se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Suiza cruza los dedos por Manzambi: la gran incógnita para enfrentar a Argentina

Suiza cruza los dedos por Manzambi: la gran incógnita para enfrentar a Argentina

El spot con el que Argentina homenajeó a Favaloro y festejó el pase a cuartos del Mundial

El spot con el que Argentina homenajeó a Favaloro y festejó el pase a cuartos del Mundial

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados