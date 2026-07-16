Los Pumitas buscarán el séptimo puesto en la Copa del Mundo

El santafesino Bautista Benavides fue elegido para ser titular en el choque frente a Australia en el cierre del certamen en Georgia este viernes desde las 11

Los Pumitas, con plantel confirmado para jugar contra Australia por el 7ª puesto del Mundial M-20.

El seleccionado argentino juvenil de rugby, Los Pumitas, cuenta con el plantel para disputar la final por el 7ª puesto del Mundial de la categoría ante Australia. El partido con el cual el equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda cerrará su participación en el certamen que se celebra en Georgia, se jugará este viernes, desde las 11 (hora argentina) en el Avchala Stadidum de Tbilisi y será televisado por las señales de ESPN y Disney +. El segunda línea de Santa Fe Rugby, Bautista Benavides, será titular ante los oceánicos, mientras que el rafaelino Federico Narváez irá al banco de los suplentes.

El seleccionado nacional juvenil finalizará su participación en el Mundial de la categoría el viernes 17 de julio desde las 11:00 h (hora argentina) cuando enfrente a Australia por el séptimo puesto en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia. El partido podrá seguirse por ESPN y Disney+.

Uno de los datos de la última jornada de la Copa del Mundo será la participación del referee argentino Gonzalo de Achával será asistente en el encuentro final entre Francia y Sudáfrica. Completan la terna como árbitro principal el australiano Reuben Keane y como otro asistente el inglés George Selwood.

Los Pumitas derrotaron por 78 a 14 a Estados Unidos en el debut y luego vencieron por 62 a 40 a Irlanda. En el cierre de la fase de grupos sufrieron una ajustada derrota ante Inglaterra por 40 a 38 y en función de ese resultado debieron jugar una de las semifinales por el 5º, instancia en la cual cayeron por 44 a 26 ante Escocia. El viernes, ante los oceánicos, Los Pumitas tendrán la chance de finalizar el Mundial M-20 con un triunfo.

A continuación, la formación de Los Pumitas ante Australia: 1- Benjamín Farías Cerioni, 2- Manuel Cúneo Camargo, 3- Bautista Salinas Mallea, 4- Joaquín Pascual Viale, 5- Bautista Benavides, 6- Tomás Dande, 7- Jerónimo Sorondo, 8- Basilio Cañas, 9- Juan Preumayr, 10- Federico Serpa, 11- Benjamín Ledesma Arocena, 12- Pedro Coll, 13- Ramón Fernández, 14- Bautista Lescano, 15- Simón Pfister

Suplentes: 16- Nicolás Cambiasso, 17- Laureano Valle, 18- Federico Narváez, 19- Tiziano Rocha, 20- Franco Marizza, 21- Valentino Reggiardo, 22- Manuel Giannantonio, 23- Tomás Canedo.

Fixture Mundial Juvenil

Fecha 1 – Los Pumitas 78-14 Estados Unidos

Fecha 2 – Los Pumitas 62-40 Irlanda

Fecha 3 – Los Pumitas 38-40 Inglaterra

Semifinales por el quinto puesto – Los Pumitas 26-44 Escocia