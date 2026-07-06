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Los Pumitas e Inglaterra se miden en busca de las semifinales en Georgia

El segunda línea de Santa Fe RC, Bautista Benavides, será nuevamente titular en la alineación de Los Pumitas que jugará este martes por un lugar en las semi del Mundial Juvenil

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 08:48hs
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Los Pumitas confirmaron su formación para lo que será el cruce ante Inglaterra.

Los Pumitas confirmaron su formación para lo que será el cruce ante Inglaterra.

Cuenta regresiva para el partido frente a Inglaterra por el último choque de la Zona C del Mundial de Georgia, Los Pumitas presentarán el mismo equipo que viene de ganarle de manera contundente a Irlanda el jueves pasado. Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda buscarán su tercera victoria consecutiva para, con puntaje ideal, avanzar directamente a la semifinal del certamen. El encuentro será el martes que viene a las 8.30 de Argentina, en el Avchala Stadium, de Tbilisi. El segunda línea santafesino Bautista Benavides será nuevamente titular en la alineación nacional.

Los Pumitas confirmados para jugar con Inglaterra

La Copa del Mundo M20 llega a instancias decisivas en la fase de grupos. Los dos mejores seleccionados de la zona C se enfrentan para determinar quién estará en semifinales. Los Pumitas e Inglaterra se mediran el martes 7 de julio, desde las 08:30 h (hora argentina), en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia. El partido podrá seguirse por ESPN y Disney+.

Para enfrentar al conjunto europeo, Nicolás Fernández Miranda, head coach del seleccionado juvenil, presentará los mismos 23 jugadores que golearon a Irlanda. Vale destacar que el ganador del encuentro clasificará a semifinales, ya que los mejores de cada grupo sacan su pasaje para dicha instancia. Por su parte, los segundos competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimos y del decimotercero al decimosexto, respectivamente.

El segunda línea del Santa Fe Rugby Club, Bautista Benavides, será nuevamente titular en el choque de los conducidos por Fernández Miranda frente a los británicos, mientras que el rafaelino Federico Narváez ocupará un lugar en el banco de los relevos. En la línea de backs, el paranaense del CAE, Bautista Lescano será titular, mientras que Basilio Cañas, también entrerriano, irá de suplente.

A continuación, la formación de Los Pumitas ante Inglaterra:1. Benjamín Farías Cerioni, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dandé (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa Laporte, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz Yujnovsky, 13. Pedro Coll, 14. Bautista Lescano, Simón Pfister. Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez, 19. Felipe Hygonenq, 20. Basilio Cañas, 21. Valentino Reggiardo, 22. Manuel Giannantonio, 23. Ramón Fernández Miranda.

Fixture Mundial Juvenil

Fecha 1 – Los Pumitas 78-14 Estados Unidos

Fecha 2 – Los Pumitas 62-40 Irlanda

Fecha 3 – Martes 7 de julio | 08:30 h (hora argentina)

Los Pumitas Inglaterra Georgia
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