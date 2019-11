Los Pumitas perdieron con la Naranja tucumana

El seleccionado de Tucumán celebró por partida doble ante el seleccionado nacional M-20 al vencerlo en la serie de amistosos disputados en Tucumán Lawn Tennis. En el primer partido la victoria fue de 31 a 26, mientras que, en el segundo, el triunfo de los tucumanos fue de 49 a 24.

En el primero de los encuentros, Los Naranjas dominaron durante todo el primer tiempo. Tal es así que se fueron al descanso 26 a 0 arriba fruto de dos tries de Nicolás Alvizo, uno de Facundo Silva Soria y otro de Augusto Lobo. Alejandro Torres, en tanto, aportó tres conversiones.

En el complemento, el seleccionado nacional pudo hacerse de la pelota y fue así que consiguió apoyar en cuatro oportunidades. Sin embargo, el try de Lucas Escobedo a los 29´ permitió que Los Naranjas se queden con el triunfo final por 31 a 26.

Al comienzo del segundo partido las acciones estuvieron repartidas, pero de a poco Tucumán las fue torciendo a su favor. Con tries de Gonzalo García y José Barros Sosa se puso al frente. Los Pumitas, en tanto, descontaron a través del tucumano Tomás Vanni, pero sobre el final llegó un try de Agustín Cortés que dejó un parcial de 21 a 7.

En la segunda mitad, Los Pumitas achicaron la distancia, pero Tucumán volvió a estirarla con una seguidilla de tries que sentenció el partido y selló el 49 a 24 final.

Síntesis:

Tucumán 49- Argentina M20 24

Tucumán: Lisandro Faralle, José Luis González y Maximiliano de la Jara; Julián Murga y Mariano Perondi; Lucas Santamarina, Tomás Del Pero y Santiago Aguilar; Gonzalo García y Máximo Ledesma; Agustín Cortés, Gabriel Ascárate, Nicanor Álves Rojano y José Barros Sosa; Stefano Ferro.

También ingresaron: Agustín Mansilla, Matías Orlande, Matías López, Nicolás Alvizo, Juan Manuel Molinuevo, Lucas Escobedo, Ignacio Albornoz.

Argentina M20: Nicolás Revol, Mariano Muntaner y Estanislao Carullo; Gonzalo Álvarez y Ramiro Tallone; Jerónimo Gómez Vara, Bautista Grenón y Joaquín Oviedo; Rafael Iriarte y Nicolás Rotger; Lisandro Rodríguez Korn, Tomás Vanni, Julián Quetglas y Marcos Moneta; Jacinto Campell.

También ingresaron: Nicolás Toth, Martín Vaca, Ramiro Valdéz, Francisco Pannocchia, Tomás García Fierro, Tobías Díaz Borda, Bautista Farise, Iñaki Delguy, Leonardo Gea, Franco Giudice.

Primer tiempo: 12´ try de García convertido por Ledesma (T), 18´ try de Barros Sosa convertido por Ledesma (T), 22´ try de Vanni convertido por Rotger (LP), 35´ try de Cortés convertido por Ledesma (T).

Resultado parcial: Tucumán 21 – Los Pumitas 7

Segundo tiempo: 15´ try de González convertido por Ledesma (T), 16´ try penal (LP), 19´ try de Quetglas (LP), 22´ try de González convertido por Ledesma (T), 27´ try de Perondi convertido por Ledesma (T), 38´ try de Valdez (LP), 40´ try de Gallo (T).