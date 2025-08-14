Uno Santa Fe | Ovación | Malena Santillán

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

La nadadora de Unión de Santa Fe, la cordobesa Malena Santillán, consiguió la medalla de plata en la posta 4x200 metros libre en Asunción

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2025 · 10:47hs
Malena Santillán

Malena Santillán, segunda desde la izquierda, con la medalla de plata por la posta femenina en los 4x200m.

Malena Santillán sigue dando que hablar. Por estos días muchos descubrieron que había una nadadora que pertenece a Unión de Santa Fe y que es oriunda de San Francisco, y que es una deportista de elite. La talentosa sanfrancisqueña, entrenada por Adrián Tur y Diego Garbarino, consiguió una nueva medalla en Asunción del Paraguay. Para la cordobesa fue su tercera medalla en la competición. En la presente jornada de jueves Santillán volverá a tirarse a la pileta para disputar una nueva posta y cerrar su participación en Asunción 2025.

La nadadora sanfrancisqueña Malena Santillán volvió a subirse al podio en los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025. En la jornada de ayer, integró la posta argentina 4x200 metros libre junto a Agostina Hein, Lucía Gauna y Magdalena Portela, que se quedó con la medalla de plata. El cuarteto nacional marcó un tiempo de 8 minutos, 10 segundos y 84 centésimas, escoltando a Brasil, que se llevó el oro. Se trata de la segunda presea en equipo para las chicas, luego del bronce logrado en la 4x100 libre.

Malena Santillán volvió sobresalir en Asunción

Agostina Hein-Malena Santillán-Magdalena Portela Walter-Lucía Gauna se quedaron con la medalla de plata en los 4 x 200m relevo estilo libre femenino, con un tiempo de 8:10:84, siendo superadas por Brasil (oro, 8:08:49). Completó el podio Colombia (bronce, 8:14:66). Por la mañana, Martina Ureguelles-Gauna-Santillán-Cecilia Dieleke habían clasificado segundas en la Serie 1, con 8:33:71.

image
Agostina Hein se impuso en la prueba de 400 metros combinado con un tiempo de 4.38.41, seguida por Magdalena Portela. &nbsp;

Agostina Hein se impuso en la prueba de 400 metros combinado con un tiempo de 4.38.41, seguida por Magdalena Portela.

En la posta masculina de 4 x 200m relevo estilo libre, José Materano-Máximo Aguilar-Matías Chaillou-Matías Santiso, que había pasado a la final sin tener que hacer la clasificación, terminaron quintos, con un tiempo de 7:39:12. Los medallistas fueron Brasil (oro, 7:18:49), México (plata, 7:22:12) y Chile (bronce, 7:26:26).

Marcos D´Aurizio, en la carrera de los 400 m combinado individual masculino, terminó en el séptimo lugar, con 4:32:47. (en la clasificación había terminado tercero en la Serie 2, con 4:31:87). Las medallas quedaron en poder de los brasileros Stephan Steverink (oro, 4:16:06) y Guilherme Gustavo Kanzler (plata, 4:18:15), y el mexicano Maximiliano Vega (bronce, 4:22:24).

Dominando claramente la prueba de los 400 metros combinado individual femenino, Agostina Hein y Magdalena Portela Walter ganaron las medallas de oro y plata, respectivamente, en las pruebas de natación de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que culminarán este jueves en el complejo acuático del Comité Olímpico Paraguayo.

