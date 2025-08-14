Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

¿Por qué Colapinto no aparece en la lista de pilotos de la Fórmula 1 en 2026?

La categoría reina del automovilismo presentó parte de la parrilla para la próxima temporada y el piloto argentino no aparece entre los confirmados.

¿Por qué Colapinto no aparece en la lista de pilotos de la Fórmula 1 en 2026?

La Fórmula 1 reveló la lista preliminar de pilotos para la temporada 2026 y el nombre de Franco Colapinto no figura entre los confirmados.

Aunque el dato generó inquietud en el público argentino, la ausencia no implica su salida definitiva: el oriundo de Pilar tiene contrato con Alpine, pero su continuidad como titular dependerá de cuánto logre convencer —o no— al siempre exigente Flavio Briatore, jefe de la escudería francesa.

Por ahora, el único asegurado en el equipo es Pierre Gasly, mientras que Colapinto deberá seguir demostrando su habilidad en los próximos Grandes Premios, ya que detrás de él están los pilotos reservas como Jack Doohan y Paul Aron.

El repaso incluyó a 14 de los 20 corredores actuales, dejando vacantes en Mercedes, Racing Bulls y Cadillac —que debutará en la categoría el próximo año—, además de un asiento en Red Bull y otro en Alpine.

El caso de Colapinto no es único: tampoco aparecen George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson ni Yuki Tsunoda. Sin embargo, salvo el japonés, todos tendrían un pie adentro para 2026.

En Alpine, el argentino compite por su lugar con el estonio Aron, el australiano Doohan al cual reemplazó y hasta Valtteri Bottas, nombres que también suenan fuerte en el mercado.

Cómo es la actualidad de Colapinto en la Fórmula 1

El presente de Colapinto es complejo, ya que su primera temporada como titular en la F1 no fue la esperada: aún no sumó puntos y pelea en la parte baja con uno de los coches menos competitivos del año.

Pese a las dificultades, ya se ubica entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas completadas en la historia de la categoría, con 853 giros, detrás de Carlos Reutemann, Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Gastón Mazzacane.

El panorama para 2026 aún es incierto y, en caso de no seguir en Alpine, podrían abrirse otras puertas. Con varios asientos libres en Mercedes, Racing Bulls y Cadillac —que podría anunciar en breve el regreso de Sergio “Checo” Pérez—, Colapinto tendrá que mostrar su mejor versión en lo que resta del año para asegurarse un lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial.

