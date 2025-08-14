Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión seguía con muchas expectativas las negociaciones entre Olympiacos de Grecia y Boca por Kevin Zenón. Sin embargo, la operación se cayó: ¿por qué?

14 de agosto 2025
Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

En Santa Fe hay atención especial por lo que ocurra en el mercado de pases con Kevin Zenón, el volante que Boca adquirió a comienzos de 2024 y por el que Unión todavía conserva el 20% de su ficha.

Por qué se frenó la oferta de Olympiacos

La reciente oferta de Olympiacos de Grecia, que podría haber significado un ingreso importante para las arcas tatengues, terminó enfriándose por razones más fiscales que deportivas.

En medio de un presente turbulento para Boca —con 12 partidos sin ganar, su peor racha histórica, y la reciente disolución del Consejo de Fútbol—, el club griego puso sobre la mesa 7 millones de dólares por el 100% del pase de Zenón, con la intención de sumarlo en esta temporada que está por comenzar en Europa.

El jugador, de 24 años, ya había manifestado su deseo de emigrar al Viejo Continente, algo que incluso intentó concretar en el mercado anterior.

Sin embargo, en la dirigencia xeneize rechazaron la propuesta. El motivo no fue que el monto resultara insuficiente en bruto, sino que la cifra neta que quedaría en las arcas del club sería mucho menor. Del total ofertado, Boca debe entregar a Unión un 20% por el porcentaje que aún le pertenece, y además, del 80% propio, descontar el nuevo impuesto que el Gobierno Nacional elevó recientemente del 7,5% al 13,06%.

Con este panorama, el dinero limpio que recibiría el club de La Ribera rondaría los 3,5 millones de dólares, apenas medio millón más de lo que le pagó a Unión para hacerse con el jugador a principios de 2024.

El negocio que no pudo ser para Unión

Para Unión, en cambio, una venta en esos términos habría representado una suma más que bienvenida, considerando su porción en el pase. Pero la decisión final de Boca fue clara: sin una mejora sustancial de la oferta, Zenón seguirá vistiendo la azul y oro.

Desde su llegada al Xeneize hace poco más de un año y medio, Zenón disputó 72 partidos, con 10 goles y 7 asistencias. En este 2025 acumula 26 encuentros (14 como titular) y 4 goles, pero todavía sin títulos en su estadística personal con Boca.

El caso deja en evidencia cómo la combinación de porcentajes de pases y cargas fiscales puede frenar operaciones que, en principio, parecen convenientes. Si Olympiacos eleva su propuesta, las negociaciones podrían reactivarse y, de concretarse, Unión estaría listo para cobrar su parte.

