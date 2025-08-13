Uno Santa Fe | Policiales | Barrio Constituyentes

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

En apenas 12 días de agosto, un kiosco de 4 de Enero al 3200 sufrió cuatro robos. El último ocurrió a la madrugada. Sospechan que sería el mismo delincuente de los ataques anteriores.

13 de agosto 2025 · 12:08hs
Un kiosco ubicado frente a la plaza Constituyentes, sobre calle 4 de Enero al 3.200 de la ciudad de Santa Fe, volvió a ser blanco de la delincuencia. Este miércoles a las 5.25 de la mañana, la policía notificó al encargado sobre un nuevo hecho de inseguridad, el cuarto robo en lo que va de agosto.

Según indicaron, se sospecha que sería el mismo delincuente que ya perpetró los tres robos anteriores. En esta oportunidad, se llevó bebidas alcohólicas, mercadería de almacén y cigarrillos.

La empleada del turno mañana contó a la prensa: “Cuatro veces en un mes y siempre lo mismo: cigarrillos, fernet, gancia y dos o tres chocolates nomás. Esta vez el encargado me dijo que viniera directo y cuando llegué estaba todo igual que la vez pasada. Es alguien que ya nos toma de punto. Entra de la misma manera: descalza la puerta”.

Un detalle particular de este robo es que el ladrón dejó una estampita de la Santa Muerte sobre una silla del local. “Mi encargado ya la quemó, así que si tenía alguna maldad ya no está más. Pero es horrible, porque más allá de lo que se llevó, te deja una sensación fea. Es una tomada de pelo”, agregó la trabajadora.

El hecho obligará a cambiar nuevamente la puerta y reforzar las medidas de seguridad. Las cámaras de vigilancia internas y externas registraron el momento del robo y forman parte de la denuncia policial. Hasta el momento, no hay confirmación de detenciones, pero los damnificados aseguran que las imágenes permitirían identificar al delincuente.

Barrio Constituyentes kiosco robo
