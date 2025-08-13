Uno Santa Fe | Policiales | madre

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Ocurrió en barrio San Lorenzo de la capital santafesina. La mujer llamó al 911 y relató que el chico ya había cometido dos asaltos en la semana. Fue trasladado a la Subsecretaría del Menor para su tratamiento

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de agosto 2025 · 13:55hs
Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Antes de la medianoche, una joven madre de 27 años llamó a la central de emergencias 911 para pedir la presencia policial en su vivienda, ubicada en barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe. Según explicó a los agentes del Comando Radioeléctrico que llegaron al lugar, su hijo de 12 años “sale a robar” y esa misma tarde había asaltado e hirió a otro menor para robarle el celular y la bicicleta.

La mujer, visiblemente preocupada, aseguró que este fue el segundo robo que el menor cometió en la semana y que ya había estado institucionalizado por su comportamiento.

Traslado

Los oficiales informaron la situación al fiscal de menores, quien ordenó el traslado preventivo del chico a la Subsecretaría del Menor, la Adolescencia y la Familia. Mientras se realizaban las comunicaciones, el menor permaneció en la Comisaría 1° de Santa Fe.

Finalmente, una funcionaria de minoridad lo trasladó a una dependencia especializada, donde recibirá tratamiento por parte de un gabinete interdisciplinario. La novedad fue elevada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que a su vez la comunicó al Ministerio Público de la Acusación para el seguimiento del caso.

madre hijo menor
Noticias relacionadas
Colastiné: tres jóvenes intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

Colastiné: tres muchachos intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

Imagen ilustrativa

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Los restos humanos fueron hallados en contenedores de 3 de Febrero y Maipú eñ 16 de marzo pasado.

Macabro hallazgo en pleno centro rosarino: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

Lo último

Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

Último Momento
Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Ovación
La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Facundo Callejo: Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"