Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Ocurrió en barrio San Lorenzo de la capital santafesina. La mujer llamó al 911 y relató que el chico ya había cometido dos asaltos en la semana. Fue trasladado a la Subsecretaría del Menor para su tratamiento

Antes de la medianoche, una joven madre de 27 años llamó a la central de emergencias 911 para pedir la presencia policial en su vivienda, ubicada en barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe. Según explicó a los agentes del Comando Radioeléctrico que llegaron al lugar, su hijo de 12 años “sale a robar” y esa misma tarde había asaltado e hirió a otro menor para robarle el celular y la bicicleta.

La mujer, visiblemente preocupada, aseguró que este fue el segundo robo que el menor cometió en la semana y que ya había estado institucionalizado por su comportamiento.

Traslado

Los oficiales informaron la situación al fiscal de menores, quien ordenó el traslado preventivo del chico a la Subsecretaría del Menor, la Adolescencia y la Familia. Mientras se realizaban las comunicaciones, el menor permaneció en la Comisaría 1° de Santa Fe.

Finalmente, una funcionaria de minoridad lo trasladó a una dependencia especializada, donde recibirá tratamiento por parte de un gabinete interdisciplinario. La novedad fue elevada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que a su vez la comunicó al Ministerio Público de la Acusación para el seguimiento del caso.