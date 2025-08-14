Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión tiene dos ventanas para sumar refuerzos hasta el 31 de agosto, y las declaraciones de Leo Madelón se contraponen con las de Luis Spahn.

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2025 · 13:05hs
Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Prensa Unión

El mercado de pases en Unión sigue generando interrogantes. Aunque el club tiene plazo hasta el 31 de agosto para incorporar a dos futbolistas —gracias a las salidas de Francisco Pumpido al Toluca de México y de Lionel Verde al CSKA Moscú—, las declaraciones de sus protagonistas dejaron un escenario con versiones encontradas.

Las dos posturas bien diferentes de Madelón y Spahn

Tras la derrota ante Argentinos Juniors, Leonardo Madelón dejó claro que el Tatengue no se da por vencido: “Todavía no estamos retirados del mercado de pases ni mucho menos”, aseguró el entrenador, dejando la puerta abierta a posibles refuerzos.

LEER MÁS: La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Sin embargo, este miércoles, después del triunfo de Unión sobre Colón en el Torneo Proyección de Reserva, el presidente Luis Spahn ofreció un panorama muy distinto. “No tenemos nada. El mercado está abierto, pero no estamos buscando. Teníamos la factibilidad de un jugador y se cayó lo de traerlo del exterior".

"Igual, no sé si está faltando un nombre, porque los chicos están respondiendo. Era todo pensado en una eventual lesión. Entonces, que llegue uno para un par de fechas, no sé. Esto es dinámico”, explicó.

LEER MÁS: Unión, del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Dómina

La contradicción entre el optimismo prudente de Madelón y la cautela de Spahn deja la incógnita latente: ¿Unión irá por nuevas caras antes del cierre o apostará por el plantel actual? El tiempo corre y, mientras tanto, el hincha espera una definición.

Unión agosto Madelón
