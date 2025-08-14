Uno Santa Fe | Ovación | Lamela

Lamela abandonó el fútbol y será ayudante de Almeyda en Sevilla

El argentino Erik Lamela puso punto final a los 33 años a su carrera como jugador. Su último club fue AEK Atenas. Será ayudante de Matías Almeyda en Sevilla

14 de agosto 2025 · 13:38hs
Lamela abandonó el fútbol y será ayudante de Almeyda en Sevilla

El argentino Erik Lamela sorprendió al mundo del fútbol al tomar la decisión de retirarse a los 33 años, luego de jugar durante la última temporada en el AEK Atenas de Grecia.

Lamela comenzó su carrera como profesional en River Plate, equipo con el que debutó en la temporada 2008/09. Sin embargo, se asentó recién a partir de la 2010/11, campaña en la que el “Millonario” descendió a la B Nacional.

Luego del descenso con River, Lamela fue transferido a la Roma de Italia, donde se desempeñó durante dos temporadas, en la que disputó 67 partidos y anotó 21 goles, además de repartir 13 asistencias.

Su siguiente equipo fue el Tottenham de Inglaterra, donde jugó a lo largo de ocho temporadas. Allí pudo hacerse con un lugar en el 11 titular siempre que estaba en buenas condiciones, pero en dicho periodo también aparecieron las lesiones que comenzaron a provocar extensas ausencias. Un claro ejemplo de ello fueron las temporadas 2013/14 y 2016/17, en las que solo disputó 17 y 14 partidos, respectivamente.

Un jugador con pasado en Sevilla

Antes de recalar en el AEK Atenas, Lamela jugó tres años en el Sevilla de España, donde obtuvo su único título como profesional: la UEFA Europa League 2022/23.

El otro gran logro de Lamela fue el Premio Puskas 2021 por hacer el mejor gol del año, con una increíble rabona frente al Arsenal de Inglaterra.

Lamela también jugó para la Selección argentina en 25 ocasiones, anotando tres goles y repartiendo dos asistencias, aunque nunca se pudo asentar como titular.

Su futuro estaría en el Sevilla de España, donde formaría parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda, quien se convirtió en el nuevo entrenador de dicho equipo.

Lamela Matías Almeyda Sevilla
Noticias relacionadas
divisiones inferiores: se viene un viernes feriado con mucha accion

Divisiones inferiores: se viene un viernes feriado con mucha acción

se termino el fugaz paso de duscher como dt de quilmes

Se terminó el fugaz paso de Duscher como DT de Quilmes

Todo empezó y todo termina en San Luis. Se despide Agustín Creevy del rugby.

San Luis despedirá a Agustín Creevy en un partido especial

¿por que colapinto no aparece en la lista de pilotos de la formula 1 en 2026?

¿Por qué Colapinto no aparece en la lista de pilotos de la Fórmula 1 en 2026?

Lo último

ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Último Momento
ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Ovación
Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"