San Luis despedirá a Agustín Creevy en un partido especial

14 de agosto 2025 · 13:06hs
Todo empezó y todo termina en San Luis. Se despide Agustín Creevy del rugby.

El sábado 16 de agosto, la camiseta que vio nacer a Agustín Creevy será la misma que lo despida. Después de 110 Test Matches con Los Pumas, 4 Copas del Mundo (Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015, Japón 2019, Francia 2023), 51 capitanías, y un récord tras otro: primer argentino en llegar a 100 caps, el que más veces enfrentó a los All Blacks (19), el de más presencias mundialistas (22), Agustín vuelve al lugar donde todo comenzó: el Club San Luis.

La despedida a Agustín Creevy

Jugó en los más grandes escenarios del mundo. Dejó huella en Biarritz Olympique, Pampas XV, Clermont, Montpellier, Worcester Warriors, Jaguares, London Irish, Sale Sharks, Benetton Rugby… pero su primera camiseta, la de San Luis, siempre estuvo en su corazón.

Este sábado 16 de agosto a las 15.30, en la institución platense, van a despedir al capitán eterno, un líder, un amigo. "Porque lo que empezó acá, termina acá. El circulo se completa. La camiseta que lo vió nacer, lo despide" señalaron desde la prestigiosa entidad del rugby de la Unión de Rugby de Buenos aires.

Después de varias semanas de expectativa, San Luis oficializó la despedida de Agustín Creevy, quien colgó los botines del rugby profesional hace pocos días. El histórico hooker jugará su último partido ante Belgrano por el URBA Top 12 este sábado 16 de agosto.

Aunque el propio jugador ya había anticipado que este sería su adiós, el club Marista lo confirmó este miércoles en redes sociales, destacando su trayectoria y sus logros con la camiseta de Los Pumas y en el rugby internacional.

Creevy disputó 110 test matches con la Selección Argentina, participó en cuatro Copas del Mundo y ostenta récords como el de más presencias mundialistas y el primer argentino en alcanzar los 100 caps. Además, fue capitán en 51 oportunidades y enfrentó 19 veces a los All Blacks.

Tras una carrera en equipos de renombre como Biarritz, Clermont, Montpellier, Jaguares, London Irish y Benetton Rugby, Creevy cierra el círculo en San Luis, el club donde se formó y que ahora lo despide como “capitán eterno”.

