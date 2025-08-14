San Luis despedirá a Agustín Creevy en un partido especial

El ex primera línea de Los Pumas, el platense Agustín Creevy, volverá a vestir la camiseta de San Luis este sábado 16 de agosto por el torneo de la URBA Top 12

Todo empezó y todo termina en San Luis. Se despide Agustín Creevy del rugby.

El sábado 16 de agosto, la camiseta que vio nacer a Agustín Creevy será la misma que lo despida . Después de 110 Test Matches con Los Pumas, 4 Copas del Mundo (Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015, Japón 2019, Francia 2023), 51 capitanías, y un récord tras otro: primer argentino en llegar a 100 caps, el que más veces enfrentó a los All Blacks (19), el de más presencias mundialistas (22), Agustín vuelve al lugar donde todo comenzó: el Club San Luis.

Jugó en los más grandes escenarios del mundo. Dejó huella en Biarritz Olympique, Pampas XV, Clermont, Montpellier, Worcester Warriors, Jaguares, London Irish, Sale Sharks, Benetton Rugby… pero su primera camiseta, la de San Luis, siempre estuvo en su corazón.

Este sábado 16 de agosto a las 15.30, en la institución platense, van a despedir al capitán eterno, un líder, un amigo. "Porque lo que empezó acá, termina acá. El circulo se completa. La camiseta que lo vió nacer, lo despide" señalaron desde la prestigiosa entidad del rugby de la Unión de Rugby de Buenos aires.

Tras una carrera en equipos de renombre como Biarritz, Clermont, Montpellier, Jaguares, London Irish y Benetton Rugby, Creevy cierra el círculo en San Luis, el club donde se formó y que ahora lo despide como “capitán eterno”.