La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Si bien mucho se menciona que Leonardo Madelón no le da tantas posibilidades a los más jóvenes, el dato de la defensa de Unión contradice esa manifestación

14 de agosto 2025 · 11:43hs
Unión tiene la defensa más joven del fútbol argentino.

Antes y ahora, en el mundo Unión una de las frases que más se escucha es la siguiente: "Madelón no es de poner jugadores jóvenes", sin embaro, existe una dato que contradice esa afirmación.

Y tiene que ver con la conformación del bloque defensivo, ni más ni menos que con los cuatro defensores que viene eligiendo el entrenador en los últimos dos partidos.

Ante la salida de Franco Pardo, el DT se vio obligado a reformular el sector defensivo. Y el dato indica que Unión tiene la defensa más joven del futbol argentino.

Toda una particularidad atendiendo a lo que por historia fueron las elecciones de Madelón, quien casi siempre se inclinó por jugadores de experiencia.

El lateral derecho del Tate es Lautaro Vargas quien tiene 20 años, el primer marcador central en los últimos dos partidos fue Juan Pablo Ludueña de 22 años, su compañero de zaga es Valentín Fascendini también de 22 años y el lateral izquierdo es Mateo Del Blanco quien tiene 21 años.

Así las cosas, el promedio de edad del bloque defensivo rojiblanco en los últimos dos compromisos fue de 21 años. Postergando al banco de relevos a Claudio Corvalán quien durante años fue titular indiscutido y además capitán del equipo.

Incluso se menciona que para el partido ante Instituto, existe la chance de que Maizon Rodríguez ingrese en lugar de Ludueña, pero ese cambio no modificaría el promedio de edad, dado que el defensor uruguayo tiene 22 años, misma edad que Ludueña.

