Se terminó el fugaz paso de Duscher como DT de Quilmes

Aldo Duscher presentó su renuncia como DT de Quilmes y apenas estuvo al frente siete cotejos. El Cervecero pugna por zafar del descensoO

El DT Aldo Duscher presentó la renuncia a su cargo como director técnico del primer equipo de Quilmes. En el Cervecero obtuvo dos victorias, tres derrotas y dos empates. Fue eliminado en Copa Argentina por San Lorenzo.

De acuerdo a las versiones que se manejaron en relación a su decisión, una señaló que uno de los integrantes de la lista Plateada, encabezada por Carlos “Cocho” Giulanetti, le habría enviado un mensaje al ex entrenador asegurándole que, en caso de que esa agrupación asumiera la conducción del club, él no continuaría en el cargo.

La segunda apunta a un desgaste interno: Duscher ya no contaría con el respaldo de parte del plantel profesional.

Sea cual fuere la razón, lo cierto es que el Cervecero se quedó sin técnico en la antesala de un partido clave: el sábado visitará a Los Andes, en un duelo directo para escaparle a la zona baja de la tabla. Hasta que se confirme un nuevo DT, la conducción interina quedará en manos de Néstor Frediani y Ricardo Vendakis.