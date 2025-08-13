Uno Santa Fe | Policiales | robo

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Un adolescente de 16 años fue atacado en la zona sur por dos delincuentes que lo golpearon y le clavaron un palo durante un robo. La víctima fue hospitalizada

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de agosto 2025 · 07:23hs
Imagen ilustrativa

José Busiemi/UNO Santa Fe

Imagen ilustrativa

Un grave hecho de inseguridad ocurrió en la noche de este martes en el Parque Sur de la ciudad de Santa Fe, cuando un joven de 16 años fue atacado por tres delincuentes que intentaron robar la bicicleta de su amiga.

Embed

El episodio tuvo lugar minutos antes de las 21, cuando el adolescente paseaba junto a una joven de 15 años. Según el relato de la víctima, los asaltantes actuaron con extrema violencia y, al resistirse al robo, uno de ellos le clavó una astilla de madera debajo del ojo derecho.

Tras la agresión, la joven pidió ayuda a peatones que pasaban por el lugar. Uno de ellos dio aviso a la Central de Emergencias 911. Un médico del Cobem asistió al herido y lo trasladó en ambulancia al Hospital Cullen, donde los profesionales lograron extraer la astilla y realizarle curaciones. Afortunadamente, la herida no comprometió su visión.

Testimonio clave y recuperación de la bicicleta

La dueña de la bicicleta declaró ante efectivos de la Comisaría 2° que los delincuentes —uno de ellos con campera roja— los sorprendieron de manera sorpresiva y actuaron con gran agresividad.

Gracias a la colaboración de empleados municipales que custodian el Parque de la Constitución, la bicicleta robada fue hallada abandonada sobre la avenida Mar Argentino y entregada a su propietaria bajo acta.

Búsqueda de los agresores

Pese a un patrullaje intensivo en la zona, los tres ladrones lograron escapar. Sin embargo, la policía constató la presencia de cámaras de videovigilancia en la avenida J. J. Paso, que podrían haber registrado el robo y la agresión.

El caso quedó en manos del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó un informe médico, la toma de declaraciones a testigos y la revisión de imágenes de seguridad para identificar y detener a los responsables.

robo adolescente herido
