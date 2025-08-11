Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Vale Acevedo se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 14 de agosto a las 21 hs, en marco del ciclo "La Casa Invita". Como banda invitada estará Blúo. La entrada es libre y gratuita.

11 de agosto 2025 · 08:39hs
Vale Acevedo regresa a Santa Fe el jueves 14 de agosto a las 21, en el marco del ciclo La Casa Invita de Tribus Club de Arte. Como artista invitada estará Blúo. La Casa Invita es una iniciativa en la que bandas nacionales comparten escenario junto a invitados locales, en shows con entrada libre y gratuita.

Sobre Vale Acevedo

Vale Acevedo es una cantante y compositora de la escena pop/rock argentina que con sus tres discos editados ha logrado destacarse en playlists oficiales de plataformas digitales, colaborando con artistas consagrados como Los Tipitos, Celeste Carballo y abriendo shows para La Vela Puerca, Hilda Lizarazu, Cruzando el Charco, Clara Cava, Feli Colina, Benjamin Amadeo, y en el 2024, dos shows de No Te Va a Gustar en el Movistar Arena, entre otros.

Con su música Vale ha recorrido distintos escenarios de Argentina, tanto con sus tours propios como presentándose en festivales, como el Cosquín Rock, Quilmes Rock, Festival Bandera, Festival Capital, ISOCA y Rock en Baradero. A fines de 2022, presentó su segundo álbum “Buenas noches terrícolas” en La Trastienda y durante el 2023 y mitad del 2024 hizo su gira Argentina, #BNT Tour, donde contactó con sus fans en más de 70 shows por todo el país.

En septiembre del 2024 lanzó su tercer disco: Un día para Valentina, que está siendo presentando en un tour nacional e internacional (ya pasó por España, Chile, Uruguay) A comienzos de marzo realizó la presentación oficial en NICETO donde llenó sala. Durante este semestre la artista se presentará en festivales como Vivimos Musica y el Tucuman Urban Indie, compartiendo cartel con artistas como Benja Amadeo, Un Muerto Más, Santi Motorizado, Indios, Taichu. Recientemente representó a Argentina en la feria internacional BIME Bogotá (Colombia) de la industria musical iberoamericana y por primera vez desembarcó con su tour en Europa, girando por España, Francia, Alemania y Bélgica.

Sobre Blúo

Blúo es un dúo santafesino integrado por Male Aquino y Vicky Cuello en voces, al que se suman Matias Pallero en guitarra, Luciano Grazzini en cajón peruano y Luli Gauna en armónicas. Interpretarán un repertorio de canciones clásicas nacionales e internacionales de diversos géneros.

