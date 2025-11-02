Manchester City venció a Bournemouth y es nuevo escolta de la Premier League

Manchester City venció como local por 3-1 a Bournemouth por la décima fecha de la Premier League y mete presión arriba

Manchester City venció este domingo como local por 3-1 a Bournemouth por la décima fecha de la Premier League , llevado a cabo en el Etihad Satadium, y mete presión arriba.

Los goles del conjunto celeste los convirtieron Erling Haaland por duplicado, a los 17’ y 33 minutos del primer tiempo, y Nico O'Reilly, a los 15’ del complemento, mientras que Tyler Adams había igualado el duelo para la visita a los 25 minutos de la etapa inicial.

Con este resultado, los comandados por el entrenador español Joseph Guardiola regresaron a la senda de la victoria -tras caer 1-0 en la pasada jornada frente al Aston Villa- para escalar a la segunda posición de la liga inglesa con 19 puntos y quedar a seis del líder, Arsenal.

Embed - DOBLETE DE HAALAND Y TRIUNFAZO CITIZEN PARA SER ESCOLTA | Man. City 3-1 Bournemouth | RESUMEN

Ahora, tendrán una semana cargada en la que deberán enfrentar al Borussia Dortmund de Alemania el próximo miércoles desde las 17 por Champions League y luego recibirán el domingo al Liverpool por la siguiente jornada del campeonato local.

Por su parte, el Bournemouth, de gran campaña, cayó a la cuarta posición de la tabla con 18 unidades después de encarrilar ocho fechas sin conocer la derrota con cinco triunfos y tres empates.

En la primera parte, el atacante noruego se despachó con dos tantos para encaminar la victoria del Manchester City. Primero le ganó el duelo mano a mano al arquero Djordje Petrovic para abrir el marcador y luego Ryan Cherki volvió a asistir a Haaland, quien nuevamente se impuso frente al guardameta.

No obstante, el mediocampista estadounidense Tyler Adams había conseguido igualar el cotejo para los dirigidos por Andoni Iraola tras aprovechar un rebote dentro del área. A los 15 minutos de la segunda parte, El lateral izquierdo Nico O’Reilly sentenció el resultado con una gran acción individual. El inglés recibió el balón, ingresó al área en conducción y disparo raso de zurda para poner el 3-1 definitivo.

West Ham le ganó a Newcastle para escalar posiciones en la Premier League

West Ham derrotó en condición de local por 3-1 al Newcastle y sumó tres puntos clave para luchar por la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés, en un partido llevado a cabo en el London Stadium.

Embed - WEST HAM REMONTÓ Y SUMÓ SU SEGUNDA VICTORIA EN LA PREMIER LEAGUE | West Ham 3-1 Newcastle | RESUMEN

Si bien el campeonato local se encuentra todavía en las primeras jornadas, Los Hammers ocupaban la decimonovena posición de la tabla. Con este resultado, lograron subir un escalón y quedar a tres unidades del Burnley (17°).

Los goles del elenco dirigido por Nuno Espirito Santo los anotaron Lucas Paquetá, a los 35 minutos del primer tiempo, y Sven Botman en contra, a los 50’ del mismo periodo. En tanto, Tomas Soucek sentenció el partido a los 52’ del complemento.

Por su parte, el delantero Jacob Murphy había abierto el marcador en los primeros instantes del duelo.