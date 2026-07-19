Mattia Colnaghi logró un destacado cuarto puesto en Spa y cerró su mejor fin de semana en la Fórmula 3

El piloto ítalo-argentino firmó una gran actuación en la carrera principal del Gran Premio de Bélgica, terminó a un paso del podio y sumó puntos importantes para el campeonato.

El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi completó este domingo su mejor actuación desde que compite en la Fórmula 3 , al finalizar en la cuarta posición de la carrera principal disputada en el circuito belga de Spa-Francorchamps , escenario de la sexta fecha de la temporada.

Por su parte el GP fue para Ernesto Rivera , de Campos Racing, quien consiguió su primer triunfo en una Feature Race de Fórmula 3 tras superar en pista a Hiyu Yamakoshi y Freddie Slater , que completaron el podio.

A bordo del MP Motorsport, Colnaghi volvió a mostrar un ritmo competitivo durante toda la prueba y quedó muy cerca de subir por primera vez al podio en la categoría. El argentino aprovechó un error del finlandés Tuukka Taponen, que se pasó en la curva 1 durante la décima vuelta, para ganar una posición clave y meterse entre los cuatro mejores.

Una carrera sólida de principio a fin

La competencia estuvo marcada por múltiples sobrepasos, el desgaste de los neumáticos y un ingreso temprano del Auto de Seguridad tras el despiste de Yevan David.

Mientras el mexicano Ernesto Rivera construía una gran remontada para quedarse con la victoria, Colnaghi apostó por una carrera inteligente, sin errores y con un ritmo constante que le permitió mantenerse en los puestos de vanguardia.

En las vueltas finales, el representante argentino debió defenderse de los ataques del polaco Maciej Gladysz, pero logró conservar la cuarta colocación hasta la bandera a cuadros para sellar un resultado de enorme valor.

Colnaghi sumó puntos importantes

Para Colnaghi, el cuarto puesto representa su mejor resultado en la categoría y le permite seguir creciendo en el campeonato. Con los puntos obtenidos en Spa-Francorchamps, el piloto asciende a 20 unidades y se ubica en el 16° puesto del certamen.

En la lucha por el título, Ugo Ugochukwu continúa como líder con 104 puntos, aunque ahora solo aventaja por una unidad a Freddie Slater, mientras que Rivera escaló hasta la quinta posición gracias a su victoria en Bélgica.