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Nicolás Varrone terminó 14° en Spa tras una carrera condicionada por una bandera roja en la Fórmula 2

El piloto argentino llegó a ubicarse segundo, pero la interrupción de la competencia cambió por completo el desarrollo de la prueba y terminó fuera de la zona de puntos.

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 09:52hs
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Nicolás Varrone terminó 14° en Spa tras una carrera condicionada por una bandera roja en la Fórmula 2

El argentino Nicolás Varrone finalizó en el 14° puesto luego de que una bandera roja modificara la estrategia de su equipo y frustrara una gran remontada.

El piloto de Van Amersfoort Racing no pudo traducir en un buen resultado el prometedor rendimiento que mostró durante gran parte de la carrera principal de la Fórmula 2 en Spa-Francorchamps.

El triunfo quedó en manos del brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing), quien consiguió su segunda victoria de la temporada. El podio lo completaron el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix) y el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), líder del campeonato con 161 puntos.

Una estrategia que ilusionó al argentino Varrone

Varrone partió desde la undécima posición y rápidamente comenzó a avanzar gracias a una estrategia distinta a la de la mayoría de los pilotos. Aprovechando las detenciones tempranas de sus rivales para cambiar neumáticos, el bonaerense llegó a ubicarse segundo, solo por detrás del paraguayo Joshua Dürksen.

Cuando comenzaba a descontarle terreno al piloto de Trident y soñaba con pelear por el triunfo, la carrera cambió por completo.

La bandera roja cambió el panorama

El fuerte accidente del neerlandés Laurens Van Hoepen obligó a detener la competencia con bandera roja durante casi 40 minutos.

La neutralización perjudicó el plan de Van Amersfoort Racing, ya que, tras la reanudación, Varrone debió ingresar rápidamente a boxes para montar neumáticos blandos. Sin embargo, el nuevo compuesto no respondió como esperaba el equipo.

Aunque logró mantenerse durante algunas vueltas dentro del Top 10, el desgaste de los neumáticos le hizo perder rendimiento en el tramo final y terminó cayendo hasta el 14° lugar, quedándose sin sumar puntos.

El campeonato continúa en Hungría

Mientras Câmara celebró una nueva victoria y Tsolov consolidó su liderazgo en el campeonato, Varrone cerró un fin de semana complicado en Bélgica, ya que el sábado también había visto comprometida su carrera Sprint por un inconveniente mecánico.

La próxima fecha de la Fórmula 2 se disputará entre el 24 y el 26 de julio en el Hungaroring, donde el piloto argentino buscará revancha y volver a pelear por los puestos de adelante.

Varrone Spa Francorchamps Fórmula 2
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