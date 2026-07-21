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Nutrida actividad en las diferentes competencias de la Liga Santafesina

Continuarán los cruces de dieciseisavos de la Copa Concejo 0.0%, se completará la fecha 17 del Apertura de Primera B, y habrá agenda cargada en el José Luis Burtovoy

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 09:02hs
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Ateneo Inmaculada se medirá con Belgrano de Coronda por la Copa Concejo 0.0%.

Ateneo Inmaculada se medirá con Belgrano de Coronda por la Copa Concejo 0.0%.

La acción en las diferentes competencias que tienen como protagonistas a los clubes que están afiliados a la Liga Santafesina de Fútbol no se detiene. En la presente jornada de martes habrá acción en la Copa Concejo 0.0% con un cotejo y también con un encuentro válido por la fecha 17 del ascenso. Entre semana también se concretarán los encuentros que fueron postergados en el certamen de Primera A José Luis Burtovoy.

Varios cruces en la Copa Concejo 0.0%

Nueva semana de actividades en el certamen organizado por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina: En el predio Nery Pumpido, en la presente jornada de martes, el Tricolor se mide ante los corondinos y el miércoles el Tiburón se enfrenta ante el Pescador.

Este martes, en el predio Nery Alberto Pumpido, precisamente en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, Ateneo Inmaculada y Belgrano se medirán desde las 20.30 por los Dieciseisavos de Final de la Copa Concejo 0.0%. El vencedor se medirá ante quien resulte ganador de la serie entre Los Canarios y Gimnasia y Esgrima.

Ya el miércoles 22 de julio, en el mismo estadio, a la misma hora y por esta misma instancia, se producirá un nuevo choque entre un elenco de la A y de la B: Náutico El Quillá y El Cadi se miden por un lugar en los Octavos de final. El logre avanzar de ronda se medirá ante Nacional.

Se completa la fecha 17 de la Primera B

El certamen de ascenso tuvo un encuentro postergado válido por la fecha 17 que disputará en la presente jornada de martes 21 de julio. A partir de las 21.30, en el departamento Garay, Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines recibirán en la costa santafesina a Atenas de Santo Tomé. El encuentro entre el elenco costero y el griego será arbitrado por Ricardo Spacessi, quien contará con la colaboración de Raúl Piedrabuena e Iván Piedrabuena.

En el Apertura de Primera A Polaca Burtovoy

El miércoles 22 de julio se va a recuperar el postergado de la decimoprimera fecha de este Apertura Polaca Burtovoy: Independiente se verá las caras ante Universidad, a las 19 se disputará el partido de Reserva mientras que el de Primera tendrá inicio a las 21. También se completará la fecha 18, con la disputa en barrio Sur del encuentro entre Nacional con Ciclón Racing, ya que el lagunero viene de disputar una nueva etapa en la Copa Santa Fe. Ya por la fecha 13, el miércoles 29 de julio y en el Gigante de Ciudadela, Gimnasia y Esgrima tendrá la visita de La Salle Jobson, donde el juego principal comenzará a las 21:30 y el de Reserva empezará a las 19:30.

Liga Santafesina Copa Apertura
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