Lourdes Carlé arrancó con el pie derecho y avanzó a octavos en el WTA 250 de Hamburgo

La tenista argentina superó a la alemana Jule Niemeier en sets corridos y se metió entre las 16 mejores del certamen. En la próxima ronda tendrá un duro desafío frente a la ucraniana Anhelina Kalinina, segunda preclasificada.

María Lourdes Carlé comenzó de la mejor manera su participación en el WTA 250 de Hamburgo. Luego de superar la clasificación, la tenista argentina volvió a mostrar un gran nivel y este martes se instaló en los octavos de final del torneo alemán tras vencer a la local Jule Niemeier por 7-5 y 6-2.

La bonaerense, de 26 años y ubicada en el puesto 231 del ranking mundial , necesitó dos horas y 16 minutos para sacar adelante un encuentro que tuvo un primer set muy disputado, pero que logró encaminar con autoridad en el segundo parcial para sellar el triunfo.

Un nuevo desafío para Lourdes Carlé ante una de las favoritas

Con este resultado, Carlé se metió entre las 16 mejores del certamen y ahora tendrá una exigente prueba en busca de los cuartos de final.

Su próxima rival será la ucraniana Anhelina Kalinina, actual 56 del ranking de la WTA y segunda cabeza de serie del torneo, quien aparece como una de las principales candidatas a quedarse con el título.

Para la tenista nacida en Daireaux, será una buena oportunidad para medir su nivel frente a una jugadora de mayor experiencia en el circuito principal.

La única argentina que sigue en carrera es Lourdes Carlé

Tras la eliminación de Nadia Podoroska, Carlé quedó como la única representante nacional en el cuadro principal del torneo.

La rosarina había quedado eliminada en la primera ronda luego de caer ante la joven alemana Julia Stusek por 4-6, 6-3 y 6-4, en un partido que marcó un nuevo paso en su regreso a la competencia.

Podoroska volvió al circuito profesional a finales de marzo de este año, luego de permanecer más de 400 días alejada de las canchas debido a una serie de lesiones que frenaron su carrera.

Un torneo con premios importantes

El WTA 250 de Hamburgo se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo y reúne a varias de las mejores jugadoras del circuito femenino.

Además del prestigio deportivo, el certamen reparte una bolsa total de 246.388 euros en premios, mientras que Carlé buscará seguir dando la sorpresa para continuar avanzando en uno de los torneos más importantes de la gira europea sobre arcilla.