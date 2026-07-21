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Scaloni, sobre la polémica por la bandera de las Islas Malvinas: "No nos dijeron nada"

Lionel Scaloni habló con la prensa en su regreso al país y no dio detalles sobre su continuidad, a la vez que destacó lo realizado por el seleccionado

21 de julio 2026 · 11:02hs
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Lionel Scaloni habló y volvió a poner en pausa su continuidad después de diciembre.

Lionel Scaloni habló y volvió a poner en pausa su continuidad después de diciembre.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló con la prensa luego de su arribo al país y aseguró que la bandera de las Islas Malvinas que desplegaron los jugadores luego del triunfo ante Inglaterra les haya generado problemas: "No nos dijeron nada".

Scaloni habló al llegar al país

Otra de las cuestiones por las que fue consultado fue la arenga del capitán Lionel Messi en las puertas del vestuario, la cual generó varias teorías conspirativas por las caras de los jugadores: "No sé nada de eso", se limitó a responder Scaloni.

Además, destacó que "lo más importante es que los chicos se han brindado al máximo y dieron una muestra de carácter", y adelantó: "Ojalá que el día de mañana, el que tenga que venir a la Selección dé el máximo".

En este sentido, el director técnico más ganador en la historia de la Selección argentina subrayó que "lo más importante es la conexión del equipo, lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente", y que "este es un lugar soñado. Ni en mi mejor sueño hubiese pensado estar acá... La Selección es lo máximo para cualquier futbolista".

Por otra parte, reconoció que "el recibimiento fue impresionante y muy lindo", y que "en la derrota también somos nobles".

En otro tramo de la charla evitó hablar acerca de su continuidad en el cargo, aunque luego de la derrota en la final del Mundial dijo que tenía pensado "cortar" cuando venciera su contrato.

De esta manera, dirigirá en las dos ventanas internacionales que tendrá la Selección argentina antes de que finalice el año y una vez que esto ocurra tomará una decisión.

Scaloni llegó al cargo de director técnico de la "Albiceleste" a mediados del 2018, luego del papelón que se protagonizó con Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia, y a partir de allí inició un proceso que derivó en la conquista de cuatro títulos: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Scaloni Bandera
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