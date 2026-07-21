El Gobierno revisará caso por caso para que ningún estatal cobre menos que la inflación

La Provincia presentó una nueva oferta salarial a ATE y UPCN. Además de un incremento semestral de hasta 15,5%, abonará diferencias a quienes no alcanzaron el 17,1% de inflación acumulada en el primer semestre

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes una nueva propuesta salarial a los gremios ATE y UPCN en el marco de la paritaria estatal , con un esquema que prioriza a los trabajadores de menores ingresos y busca garantizar que ningún empleado público haya quedado por debajo de la inflación durante el primer semestre de 2026.

Tras el encuentro, el ministro de Economía, Pablo Olivares , explicó que la oferta es el resultado de una extensa reunión de trabajo en la que se intentó compatibilizar las demandas sindicales con las posibilidades financieras de la provincia.

Un aumento de hasta 15,5% para el segundo semestre

El funcionario indicó que la propuesta contempla un incremento del 15,5% durante el segundo semestre de 2026 para la gran mayoría de los trabajadores ubicados en la base de la pirámide salarial.

Según precisó, si ese porcentaje se suma al aumento ya otorgado durante la primera mitad del año, esos empleados alcanzarán una recomposición anual del 36%.

Además, explicó que para los salarios más bajos los aumentos estarán concentrados en los primeros meses del semestre. "Si bien los incrementos generales serán de seis tramos, para quienes menos ganan estamos pensando que los principales aumentos se otorguen en los dos primeros meses", señaló Olivares.

Garantía para que ningún estatal pierda frente a la inflación

Otro de los puntos centrales de la propuesta es el compromiso del Ejecutivo de revisar caso por caso las situaciones de aquellos trabajadores que no alcanzaron un incremento equivalente al 17,1% de inflación acumulada durante el primer semestre.

Olivares explicó que se realizará una liquidación complementaria correspondiente al salario de junio para abonar las diferencias necesarias. "Queremos garantizar que ningún trabajador haya tenido un incremento inferior a la inflación", sostuvo.

El ministro aclaró que la situación alcanza aproximadamente al 20% de los empleados públicos, principalmente aquellos ubicados en los niveles superiores de la escala salarial.

Cláusula gatillo: "No queremos especular"

Consultado sobre la posibilidad de incorporar una cláusula gatillo, Olivares evitó recomendar una estrategia a los sindicatos, aunque defendió el mecanismo de revisión salarial. "No corresponde decirles qué deben pedir los gremios", afirmó.

Sin embargo, remarcó que la política del Gobierno provincial es acordar aumentos hacia adelante y luego revisar los salarios para compensar cualquier diferencia con la inflación. "Lo importante es que, si algún cargo tuvo un incremento inferior a la inflación, esa diferencia se reconoce y se paga", expresó.

La situación económica de la provincia

Respecto de la capacidad financiera para afrontar la nueva propuesta salarial, Olivares reconoció que el contexto económico sigue siendo complejo. "Ninguna provincia, ningún municipio ni el país están en una situación de abundancia", afirmó.

En ese sentido, aseguró que durante los últimos tres años la administración provincial trabajó sobre la eficiencia del gasto público, optimizando recursos para generar margen presupuestario sin afectar los servicios.

Según explicó, esa estrategia permitió compatibilizar tres objetivos:

Sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Mantener la inversión pública.

Garantizar mejores servicios de salud, educación y seguridad.

Además, recordó que la provincia recurrió a financiamiento internacional de largo plazo para sostener el ritmo de las obras públicas.

Qué dijo sobre los mínimos garantizados

Uno de los temas que generó consultas fue la incorporación de mínimos garantizados, mecanismo cuestionado por algunos sectores sindicales que sostienen que se trata de sumas no remunerativas.

Olivares rechazó esa interpretación y aseguró que los montos figuran en el recibo de sueldo y se pagan regularmente. "No son sumas en negro", remarcó.

Explicó que el objetivo del mecanismo es adelantar parte de los aumentos para que tengan un mayor impacto proporcional sobre quienes perciben los salarios más bajos.

También aclaró que desde el punto de vista previsional y de la obra social esos montos no modifican los aportes, ya que responden a la forma en que se distribuyen los incrementos salariales.

Esta tarde, el Gobierno se reunirá con Amsafe y Sadop y se espera una oferta similar

En paralelo a la negociación con los gremios de la administración central, el Gobierno provincial retomará este martes la paritaria docente. El encuentro con representantes de Amsafe y Sadop está previsto para las 15.30 en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Según trascendió, se espera que el Ejecutivo provincial formalice ante los sindicatos docentes una propuesta salarial con características similares a la presentada a ATE y UPCN, con aumentos escalonados para el segundo semestre y la incorporación de mínimos garantizados para los salarios más bajos.

La reunión será la primera instancia formal de negociación luego del receso invernal y permitirá conocer la postura del Gobierno frente a los reclamos planteados por los gremios docentes, que también deberán analizar la propuesta antes de definir una respuesta.

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