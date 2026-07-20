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Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Sucedió anoche al término del partido entre la Selección Argentina y la española, con epicentro en bulevar Pellegrini y avenida Rivadavia

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de julio 2026 · 10:30hs
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Los agentes lograron aprehender a tres jóvenes

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Los agentes lograron aprehender a tres jóvenes, quienes quedaron a disposición de la Justicia

En la noche del domingo, durante la concentración de hinchas de la Selección Argentina en la intersección de bulevar Pellegrini y avenida Rivadavia, donde se realizaron los festejos por el subcampeonato del Mundial 2026, se registraron disturbios que derivaron en ataques contra efectivos y patrulleros de la Policía de Santa Fe, dejaron un oficial herido y culminaron con la aprehensión de tres jóvenes.

Tres aprehendidos y un policía herido

Según informaron fuentes policiales, un grupo de jóvenes provocó desmanes al dañar el alumbrado público e intentar trepar a las columnas de iluminación, poniendo en riesgo su integridad física y la de las personas que participaban de los festejos.

Ante esa situación, efectivos de Orden Público y de Cuerpos intervinieron para controlar los incidentes. Sin embargo, algunos de los involucrados comenzaron a arrojar objetos contundentes contra los uniformados y los móviles policiales. Como consecuencia, uno de los elementos impactó sobre un efectivo, que resultó herido.

Los agentes lograron aprehender a tres jóvenes, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que los tres aprehendidos permanezcan privados de su libertad, sean identificados y alojados en una dependencia de Orden Público mientras avanza la investigación.

Además, ordenó el relevamiento de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona para reconstruir la secuencia de los hechos. Con esas imágenes se definirá este lunes la situación procesal de los involucrados.

En forma provisoria, la causa fue calificada como atentado y resistencia a la autoridad, además de lesiones, sin perjuicio de que la imputación pueda modificarse a medida que avance la investigación.

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