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Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Los fanáticos podrán elegirlos a los futbolistas argentinos a través de la página oficial de la FIFA

21 de julio 2026 · 12:18hs
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Messi y Romero están en la lista de FIFA de los mejores jugadores de Mundial.

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Messi y Romero están en la lista de FIFA de los mejores jugadores de Mundial.

La FIFA puso en marcha la votación para el 11 ideal del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y hay cinco jugadores de la Selección Argentina que aparecen en el listado.

Cinco jugadores argentinos aparecen en la lista de los mejores del Mundial

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los jugadores de la "Albiceleste" que tienen chances de quedare en el 11 ideal son el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, los defensores, Cristian Romero y Lisandro Martínez, el mediocampista Enzo Fernández y Lionel Messi.

El "Dibu" tuvo una gran actuación en la final ante España, donde se lució con 11 atajadas, aunque a lo largo de la competición no estuvo en su mejor nivel y recibió ocho goles.

En lo que respecta a los defensores, ambos fueron garantía de confianza en todos los partidos, aunque sufrieron horrores por las desatenciones de Nahuel Molina en el lateral derecho.

De Fernández, por su parte, solo se puede rescatar su gol a Inglaterra ya que en el resto de los partidos jugó en un nivel muy bajo.

Finalmente, Messi emocionó al mundo entero con sus 39 años, debido a que fue la gran figura de la Selección argentina y tuvo un rol fundamental en todos los partidos, anotando ocho goles y entregando cuatro asistencias.

Todos los nominados para integrar el 11 ideal del Mundial 2026

Arqueros

Dibu Martínez (Argentina)

Vozinha (Cabo Verde)

Unai Simón (España)

Jordan Pickford (Inglaterra)

Eloy Room (Curazao)

Defensores

Lisandro Martínez (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

Marc Cucurella (España)

Virgil Van Dijk (Países Bajos)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Cristian Romero (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra)

Michael Olise (Francia)

Vinícius (Brasil)

Enzo Fernández (Argentina)

Ousmane Dembélé (Francia)

Luka Modri (Croacia)

Ismael Saibari (Marruecos)

Rodri (España)

Lamine Yamal (España)

Delanteros

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Julián Quiñones (México)

Mikel Oyarzabal (España)

Selección Messi Romero
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