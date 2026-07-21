La Selección Argentina ya comienza a dejar atrás su participación en el Mundial 2026, donde cayó en la gran final ante España, y se empieza a barajar la posibilidad de un recambio de jugadores.
Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial
En las próximas convocatorias podría venirse un interesante recambio en la “Albiceleste en función de la edad de varios de sus futbolistas
Pensando en lo que viene
La gran ausencia de cara al Mundial 2030 será Lionel Messi, que a sus 39 años se mostró en un altísimo nivel, aunque muy difícilmente continúe en la Selección argentina. En caso de hacerlo, podría ser por unos pocos años pero es muy difícil que llegue a disputar su séptima Copa del Mundo con casi 43 años.
A su vez, el defensor Nicolás Otamendi confirmó que a sus 38 años su ciclo en la Selección iba a llegar a su fin luego del Mundial, mientras que todavía es una incógnita el futuro de los mediocampistas Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, que por jugar en ligas de menor nivel como la argentina y la estadounidense no llegarían en óptimas condiciones al Mundial 2030.
La gran novedad llega por la buena edad en la que llegarían jugadores como Valentín Barco y Nicolás Paz, además de la experiencia que acumularían los mediocampistas Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, además de los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
La edad con la que llegarían los jugadores al Mundial 2030
Arqueros
Juan Musso: 36 años
Emiliano Martínez: 37 años
Gerónimo Rulli: 38 años
Defensores
Facundo Medina: 31 años
Lisandro Martínez: 32 años
Cristian Romero: 32 años
Nahuel Molina: 32 años
Marcos Senesi: 33 años
Gonzalo Montiel: 33 años
Nicolás Tagliafico: 37 años
Nicolás Otamendi: 42 años
Mediocampistas
Nicolás Paz: 25 años
Valentín Barco: 25 años
Giuliano Simeone: 27 años
Enzo Fernández: 29 años
Exequiel Palacios: 31 años
Alexis Mac Allister: 31 años
Nicolás González: 32 años
Giovani Lo Celso: 34 años
Leandro Paredes: 35 años
Rodrigo de Paul: 36 años
Delanteros
Thiago Almada: 29 años
José Manuel López: 29 años
Julián Álvarez: 30 años
Lautaro Martínez: 32 años
Lionel Messi: 43 años