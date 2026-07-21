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Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

En las próximas convocatorias podría venirse un interesante recambio en la “Albiceleste en función de la edad de varios de sus futbolistas

21 de julio 2026 · 12:27hs
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De cara al 2030

De cara al 2030, llegará un recambio importante en la Selección Argentina.

La Selección Argentina ya comienza a dejar atrás su participación en el Mundial 2026, donde cayó en la gran final ante España, y se empieza a barajar la posibilidad de un recambio de jugadores.

Pensando en lo que viene

La gran ausencia de cara al Mundial 2030 será Lionel Messi, que a sus 39 años se mostró en un altísimo nivel, aunque muy difícilmente continúe en la Selección argentina. En caso de hacerlo, podría ser por unos pocos años pero es muy difícil que llegue a disputar su séptima Copa del Mundo con casi 43 años.

A su vez, el defensor Nicolás Otamendi confirmó que a sus 38 años su ciclo en la Selección iba a llegar a su fin luego del Mundial, mientras que todavía es una incógnita el futuro de los mediocampistas Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, que por jugar en ligas de menor nivel como la argentina y la estadounidense no llegarían en óptimas condiciones al Mundial 2030.

La gran novedad llega por la buena edad en la que llegarían jugadores como Valentín Barco y Nicolás Paz, además de la experiencia que acumularían los mediocampistas Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, además de los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La edad con la que llegarían los jugadores al Mundial 2030

Arqueros

Juan Musso: 36 años

Emiliano Martínez: 37 años

Gerónimo Rulli: 38 años

Defensores

Facundo Medina: 31 años

Lisandro Martínez: 32 años

Cristian Romero: 32 años

Nahuel Molina: 32 años

Marcos Senesi: 33 años

Gonzalo Montiel: 33 años

Nicolás Tagliafico: 37 años

Nicolás Otamendi: 42 años

Mediocampistas

Nicolás Paz: 25 años

Valentín Barco: 25 años

Giuliano Simeone: 27 años

Enzo Fernández: 29 años

Exequiel Palacios: 31 años

Alexis Mac Allister: 31 años

Nicolás González: 32 años

Giovani Lo Celso: 34 años

Leandro Paredes: 35 años

Rodrigo de Paul: 36 años

Delanteros

Thiago Almada: 29 años

José Manuel López: 29 años

Julián Álvarez: 30 años

Lautaro Martínez: 32 años

Lionel Messi: 43 años

Selección jugadores Mundial
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