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Lionel Messi llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

El capitán de la Selección Argentina arribó a Rosario, donde descansará con su familia tras la caída ante España en el mano a mano por el título

21 de julio 2026 · 09:31hs
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Lionel Messi llegó este martes a Rosario.

Lionel Messi llegó este martes a Rosario.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, arribó este martes a Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para pasar unos días con su familia en el país.

Messi llegó a Rosario

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el avión del futbolista llegó a Argentina alrededor de las 6:20 y la familia Messi se trasladará a la vivienda que posee en Rosario y después de ese descanso, volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

Messi no había viajado junto a la delegación que llegó el lunes al país debido a que desde Nueva York fue a Miami y desde allí emprendió vuelo en un avión privado con destino a Rosario, donde llegó este martes a primera hora de la mañana.

Además del astro rosarino, el otro futbolista que vive en Miami y que no abordó el avión que partió con una parte del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni desde la ciudad donde se disputó la final del Mundial 2026, fue Rodrigo De Paul.

Lionel Messi Rosario familia
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