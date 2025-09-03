Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes Almagro A aplastó a Unión B como visitante por 97-68, en tanto que Gimnasia atendió a domicilio a Regatas por 79-54, por el Oficial Prefederal. Por Ovación 3 de septiembre 2025 · 19:34hs

Este martes se jugaron dos de los tres partidos pautados para abrir la Fecha 7, primera de las revanchas, del Torneo Oficial Prefederal.

Con 18 triples convertidos, Almagro A estiró su invicto en el Ángel Malvicino ante Unión B. Por su parte, Gimnasia batió con autoridad en el Mocoretá a Regatas (SF).

El partido entre Rivadavia y El Quillá se suspendió al no poder conformar el dueño de casa la mesa de control en tiempo y forma. El expediente pasa al HTJ. TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7 ZONA A Martes 2 de septiembre Unión B 68 (Segundo Astulfi 18) - Almagro A 97 (Leonardo Strack 20) Rivadavia Juniors vs. El Quillá (suspendido) Jueves 4 de septiembre 21.30 Sanjustino vs. CUST A 21.30 Unión B vs. El Quillá (pendiente fecha 3) Posiciones: Almagro A 14 (7-0); Unión B 10 (4-2); Sanjustino 9 (3-3); Rivadavia 8 (2-4); El Quillá 7 (2-3); CUST A 7 (1-5) TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7 ZONA B Martes 2 de septiembre Regatas (SF) 54 (Augusto Parola 14) - Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 16) Miércoles 3 de septiembre 21.30 Banco vs. Colón (SJ) (por canal Youtube ASB) Jueves 4 de septiembre 21.30 Alma Juniors vs. Unión A Posiciones: Gimnasia 13 (6-1); Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SJ) 9 (3-3); Banco y Unión A 8 (2-4); Regatas (SF) 8 (1-6)