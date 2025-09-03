Este martes se jugaron dos de los tres partidos pautados para abrir la Fecha 7, primera de las revanchas, del Torneo Oficial Prefederal.
Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes
Almagro A aplastó a Unión B como visitante por 97-68, en tanto que Gimnasia atendió a domicilio a Regatas por 79-54, por el Oficial Prefederal.
Por Ovación
Con 18 triples convertidos, Almagro A estiró su invicto en el Ángel Malvicino ante Unión B. Por su parte, Gimnasia batió con autoridad en el Mocoretá a Regatas (SF).
El partido entre Rivadavia y El Quillá se suspendió al no poder conformar el dueño de casa la mesa de control en tiempo y forma. El expediente pasa al HTJ.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7
ZONA A
Martes 2 de septiembre
Unión B 68 (Segundo Astulfi 18) - Almagro A 97 (Leonardo Strack 20)
Rivadavia Juniors vs. El Quillá (suspendido)
Jueves 4 de septiembre
21.30 Sanjustino vs. CUST A
21.30 Unión B vs. El Quillá (pendiente fecha 3)
Posiciones: Almagro A 14 (7-0); Unión B 10 (4-2); Sanjustino 9 (3-3); Rivadavia 8 (2-4); El Quillá 7 (2-3); CUST A 7 (1-5)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7
ZONA B
Martes 2 de septiembre
Regatas (SF) 54 (Augusto Parola 14) - Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 16)
Miércoles 3 de septiembre
21.30 Banco vs. Colón (SJ) (por canal Youtube ASB)
Jueves 4 de septiembre
21.30 Alma Juniors vs. Unión A
Posiciones: Gimnasia 13 (6-1); Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SJ) 9 (3-3); Banco y Unión A 8 (2-4); Regatas (SF) 8 (1-6)