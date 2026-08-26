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La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

La Reserva de Unión igualó 2-2 ante River en Ezeiza por el Torneo Proyección. Mateo Aimar y Nicolás Puebla marcaron para el Tatengue, que reaccionó dos veces.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 08:58hs
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La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

Prensa Unión

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza por una nueva fecha del Torneo Proyección. El Tatengue tuvo que remontar dos veces el resultado y consiguió rescatar un punto frente a uno de los equipos protagonistas de la competencia. Mateo Aimar y Nicolás Puebla fueron los encargados de convertir para el conjunto santafesino en una noche intensa.

LEER MAS: Unión visita a River por la fecha 6 del Torneo Clausura de Proyección

Unión reaccionó dos veces en un primer tiempo de alto ritmo

River salió decidido a buscar el partido y encontró espacios por dentro. Desde el fondo, el Millonario cedió la pelota a Esquivel, quien abrió para Benjamín Rodríguez. El delantero envió un centro fuerte que se desvió en Mosset y terminó dentro del arco para poner el 1-0 en Ezeiza.

Unión no tardó en reaccionar. Cerca de la media hora, el Tatengue llegó con un centro venenoso que cruzó el área y encontró a Mateo Aimar. El defensor apareció en el momento justo para conectar de cabeza y establecer el 1-1.

El empate no hizo que River bajara la intensidad. Apenas dos minutos después, el local volvió a ponerse en ventaja. Giorgio Costantini realizó una gran maniobra por el sector izquierdo, dejó a su marcador con un caño y quedó mano a mano. Luego asistió a Spiff, quien definió con el arquero lejos de la jugada para marcar el 2-1.

Unión volvió a demostrar carácter y encontró otra vez la igualdad antes del descanso. Nicolás Puebla recibió la pelota fuera del área y sacó un espectacular remate de volea que se metió en el arco de River. Golazo del mediocampista para poner el 2-2 y cerrar un primer tiempo cargado de emociones.

El Tatengue resistió en el complemento y se llevó un punto

Después de una primera mitad con cuatro goles y muchas situaciones, el ritmo bajó considerablemente durante el complemento. Los dos equipos sacaron el pie del acelerador y el partido se volvió más trabado, aunque River fue el que consiguió generar las oportunidades más claras.

El Millonario tuvo varias posibilidades para volver a ponerse arriba, pero no estuvo preciso en los metros finales. Unión, por su parte, logró sostener el resultado y resistió los intentos del conjunto local para quedarse con los tres puntos.

En el tramo final, River volvió a tener una ocasión inmejorable. Spiff aprovechó un rebote y quedó con la posibilidad de definir, pero tomó la pelota demasiado abajo y su remate se fue por encima del arco.

Finalmente, el encuentro terminó 2-2. Para Unión, el punto conseguido en Ezeiza tiene valor por la manera en que se desarrolló el partido: el Tatengue estuvo dos veces en desventaja y en ambas oportunidades encontró la respuesta para volver a igualar.

Mateo Aimar y Nicolás Puebla fueron los nombres propios de la jornada para el conjunto santafesino, que mostró personalidad ante un River que pelea por los primeros puestos de la Zona A. Ahora, la Reserva de Unión buscará darle valor a este empate en su próxima presentación en el Torneo Proyección.

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