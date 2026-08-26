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La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Colón recibe hoy a Lanús en el Predio 4 de Junio por la sexta fecha del Torneo Proyección, tras conseguir ante Platense su primer triunfo.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 08:40hs
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La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

Prensa Colón

La Reserva de Colón vuelve a presentarse este miércoles por la sexta fecha del Torneo Proyección. El equipo dirigido por Robledo recibirá a Lanús en el Predio 4 de Junio, con el objetivo de extender el envión conseguido en la jornada anterior, cuando derrotó 1-0 a Platense y logró su primera victoria en el campeonato.

LEER MAS: La Reserva de Colón venció 1-0 a Platense y consiguió su primer triunfo en el Torneo Proyección

Un comienzo con dificultades

El conjunto sabalero inició su participación en el torneo con una derrota por 2-0 frente a Estudiantes, en condición de visitante. En aquella presentación, Colón no logró encontrar respuestas en ataque y regresó a Santa Fe sin sumar.

En la segunda fecha, el equipo consiguió su primer punto luego de igualar 1-1 ante Aldosivi. La Reserva mostró una mejor versión respecto del debut, aunque nuevamente quedó con la sensación de que podía haber conseguido algo más.

La tercera jornada tuvo un desenlace similar. Colón empató 1-1 frente a Quilmes y volvió a sumar de a uno, prolongando la espera por su primera victoria en el campeonato.

En la cuarta fecha, el Sabalero volvió a caer. Esta vez fue como local ante Newell's, que se impuso por 1-0 en el Predio 4 de Junio. De esta manera, Colón llegó al cierre de las primeras cuatro jornadas sin conocer el triunfo.

La primera alegría ante Platense

La espera terminó en la última presentación. Colón derrotó 1-0 a Platense y consiguió su primera victoria del Torneo Proyección.

El único gol del encuentro fue convertido por Matías Córdoba, quien le dio al equipo conducido por Robledo tres puntos importantes para comenzar a cambiar el rumbo de su campaña.

Ahora, la Reserva sabalera tendrá una nueva oportunidad de ratificar esa levantada cuando reciba a Lanús por la sexta fecha. El objetivo será volver a ganar y comenzar a construir una racha positiva en el campeonato.

Colón
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