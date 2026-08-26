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Rompieron el vidrio del frente de un comercio y robaron el dinero de las propinas en pleno macrocentro santafesino

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en un local ubicado sobre 25 de Mayo al 3000. Es la tercera vez en tres años que delincuentes dañan y roban en el mismo comercio

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de agosto 2026 · 10:09hs
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Rompieron el vidrio del frente de un comercio y robaron en pleno macrocentro santafesino

gentileza Mario Galopo

Rompieron el vidrio del frente de un comercio y robaron en pleno macrocentro santafesino

Durante la madrugada de este miércoles, alrededor de la 1, se produjo un nuevo hecho de inseguridad en calle 25 de Mayo al 3000, en pleno macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Se presume que fueron varios los delincuentes que rompieron el vidrio blindado del frente de un comercio, lograron ingresar al local y robaron dinero.

Según se informó, se trata de la tercera vez en tres años que el mismo comercio es blanco de un hecho delictivo y resulta dañado por delincuentes. En esta oportunidad, los ladrones se llevaron el dinero correspondiente a las propinas del personal.

Mala sorpresa y denuncia

Una empleada del negocio descubrió el destrozo cuando llegó a trabajar, alrededor de las 6.30, y fue quien dio aviso a los operadores de la Central de Emergencias 911.

Posteriormente, arribaron al lugar efectivos policiales de Orden Público y Cuerpos, quienes realizaron las actuaciones correspondientes, recibieron la denuncia y llevaron adelante una inspección ocular en el comercio.

Además, los uniformados buscaron posibles testigos entre los vecinos y habitantes de la zona y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado imágenes del hecho. También serán analizadas las cámaras de seguridad ubicadas en el interior del local gastronómico.

Investigación por robo calificado

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso la identificación de todas las personas que pudieran aportar información como testigos, el relevamiento y eventual secuestro de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Las tareas quedarán a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). De manera provisoria, el hecho fue calificado como robo calificado.

• LEER MÁS: Dos delincuentes armados asaltaron a una joven y le robaron su moto en avenida Peñaloza

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