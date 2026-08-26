El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

El test match de Los Pumas con Australia en Jujuy hace que la fecha 14 del Top 10 comience a las 14. Santa Fe RC se presenta en Fisherton, y CRAI lo hará de local en la autopista.

El Torneo Regional del Litoral de rugby sale a la cancha el próximo fin de semana con horario diferente, ya que el sábado 29 de agosto, a las 16, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. Por eso, la fecha 14 del Top 10, y la primera de la segunda fase de la Segunda División, se pondrá en marcha a partir de las 14.15. En cuanto a los representantes de la Unión Santafesina, CRAI será anfitrión del Paraná Rowing Club, mientras que Santa Fe Rugby Club viajará a Fisherton para visitar al Jockey de Rosario.

La fecha 14 en el Top 10 del Regional del Litoral

La característica principal del Top 10 del interuniones litoraleño es la paridad que se está registrando en la tabla de posiciones y en el desarrollo de los encuentros, lo que lo hace muy emocionante. Nadie puede relajarse si pretende acceder a las semifinales por el título o aquellos que buscan esquivarle a perder la categoría. La cima del certamen tiene dos líderes, a pesar que uno, Duendes, viene de caer en Sauce Viejo, frente a Santa Fe Rugby.

A partir de las 14.15, en Fisherton, Santa Fe Rugby Club visitará al Jockey Club de Rosario con el arbitraje de Juan Zubieta de la Unión de Rugby del Nordeste. Los Tricolores vienen de imponerse en Sauce Viejo a Duendes de Rosario por un ajustado 34 a 33, mientras que el verdiblanco rosarino, consiguió superar por 33 a 32 a Old Resian en Granfield. Será la cuarta oportunidad que se enfrentan en la temporada. En la primera fecha disputada a la vera de la ruta nacional 11, los Tricolores doblegaron a los rosarinos por 16 a 15.

Por el Torneo del Interior se enfrentaron en dos oportunidades. En la segunda fecha, en abril pasado, como visitante, los dirigidos por Ignacio Carballo derrotaron a Jockey por 31 a 29, mientras que en la quinta jornada, en Sauce Viejo, los conducidos por el ex back Federico Amelong se impusieron por 40 a 30.

A la vera de la autopista, CRAI será anfitrión del Paraná Rowing Club bajo el control del rosarino Carlos Poggi. Los dirigidos por Charly Matozzo habían superado en la quinta fecha, en la primera rueda al remero paranaense en la sección el Yarará por 38 a 19, mientras que por el Torneo del Interior B, los Gitanos fue vencidos por los entrerrianos en la vecina capital provincial por 21 a 17.

Los Gitanos cayeron ante Uni de Rosario y buscarán recuperarse ante Rowing en la autopista.

En el departamento General López, Jockey Club de Venado Tuerto recibirá Old Resian con el control del entrerriano Juan Moyano. En el predio la Quinta, Estudiantes de Paraná visitará a Universitario de Rosario con el referato del santafesino Mateo Ciaccio, mientras que el santafesino Joaquín Zapata será el encargado de controlar el choque que tendrán Duendes con Gimnasia y Esgrima de Rosario en barrio Las Delicias.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Duendes y Estudiantes 46; Santa Fe Rugby 44, Jockey Club de Rosario 43, Gimnasia y Esgrima 38, CRAI 35, Universitario de Rosario 32, Paraná Rowing 28, Old Resian 23, y Jockey de Venado Tuerto 13.

En cuanto a la Segunda División, por la primera fecha de la copa de Oro, en barrio Las Delicias, con el arbitraje del santafesino Fernando De Feo, Universitario de Santa Fe jugará con Provincial de Rosario, y en el departamento Castellanos, con el control del santafesino Facundo Gorla, CRAR de Rafaela recibirá a Logaritmo. En Fisherton, Alma Juniors de Esperanza visitará a Caranchos con el referato de Agustín Suárez Silva.

Por la copa de Plata, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con Regatas & Belgrano de San Nicolás con el arbitraje de Exequiel Adrover, y en Santo Tomé, se volverán a cruzar Cha Roga Club con Tilcara (lo hicieron el pasado fin de semana por la última fecha de la etapa regular) con el seguimiento del santafesino Fabián Prats. En el departamento General López, Los Pampas de Rufino recibirán la visita de Gimnasia y Esgrima de Pergamino con el control del rosarino Pablo Martínez.