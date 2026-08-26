La UNL recibió a 68 estudiantes de intercambio de 10 países para cursar el segundo semestre

Los alumnos provienen de 41 universidades de América, Europa y Asia, y realizarán sus estudios de grado en las sedes de Santa Fe y Esperanza. La jornada de bienvenida se desarrolló en el Paraninfo del Rectorado con la presencia de autoridades universitarias y de turismo.

Durante el segundo semestre, 68 estudiantes de intercambio son parte de la comunidad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) cursando las carreras de grado que se dictan en las Unidades Académicas de las ciudades de Santa Fe y Esperanza.

Provienen de 41 casas de estudio de Alemania, Brasil, Colombia, Corea, España, Francia, Italia, México, Paraguay y Uruguay. En cuanto a la movilidad virtual, dos alumnos de dos universidades brasileñas aprenderán online Español Lengua Extranjera en la UNL.

La UNL, a través de la Dirección de Internacionalización, organiza diversas actividades de bienvenida e integración que comparten con sus tutores, estudiantes avanzados de grado de la Universidad. En este marco, se organizó una jornada de recepción este jueves 20 en el Paraninfo del Rectorado UNL, que incluyó una serie de charlas informativas sobre las distintas áreas y propuestas de la institución.

Encabezaron el encuentro la rectora de la UNL, Laura Tarabella, y la directora de Internacionalización, Marta Paris. Fueron acompañadas por la coordinadora general de Internacionalización y Puntos Focales, Marcela Perez y por decanos, coordinadores académicos, Puntos Focales de Internacionalización y gestores del área de movilidad.

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También participaron la secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Marcela Aeberhard, y el director provincial de Turismo, Franco Arone, además del subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, Javier Dellamónica.

A modo de cierre, se realizó una muestra de música folklórica argentina, a cargo de estudiantes de la Licenciatura en Música Popular del Instituto Superior de Música, de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC).

Futuros embajadores de la UNL

Durante su alocución, la rectora de la UNL afirmó que “pasan cosas buenas en las universidades públicas, en las universidades nacionales, más allá de los contextos. Porque ustedes arriban a las ciudades de Santa Fe y Esperanza en momentos en los cuales existen conflictos en el sistema universitario argentino. Pero nuestra Universidad sigue creyendo en la importancia que tiene la internacionalización de sus estudios. Que nos sigan eligiendo, quiere decir que siguen confiando en las potencialidades que tiene nuestra Universidad”.

Tarabella también destacó “la posibilidad de que ustedes cursen un semestre en nuestra casa de estudios y que se sientan acompañados. Queremos fortalecer esos vínculos. Cuando ustedes vuelvan a sus universidades, van a relatar la experiencia que vivieron y van a ser embajadores de la UNL”.

En sintonía, Paris remarcó que el intercambio estudiantil es parte de “un proceso de interculturalidad. Acerca las costumbres que traen ustedes a las que tenemos nosotros. Su presencia enriquece las aulas. Esperamos que puedan tener una experiencia de vida, más allá del trayecto académico, que también les permita medir los conocimientos y los saberes que traen desde la carrera a la que pertenecen e incrementarlos. Siéntanse bienvenidos en esta casa”.

Descubrir Santa Fe

Alejandro Rodríguez Medina llegó a Santa Fe desde la Universidad de Guanajuato, México, para estudiar Medicina durante este semestre en la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNL). “Estoy alojado en la Residencia, RAE 1. Nos llevamos bastante bien la mayoría de los intercambistas. Estamos súper", resumió el joven.

Por su parte, Solène Lescornel, que estudia Arquitectura en la École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, Francia, se mostró entusiasmada por lo que se viene: “No conocí mucho la ciudad todavía, pero estoy aquí para descubrirla".

Finalmente, Lara Cereijo, estudiante de la UNL en la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual (FADU), contó que este semestre es tutora de intercambistas franceses. “Ya estuvimos recorriendo la Ciudad Universitaria y también mostrándoles un poco Santa Fe. Fui tutora el semestre pasado y ahora continuamos", concluyó.

Agenda

Además de la Jornada en el Rectorado, durante estas semanas los intercambistas fueron recibidos por autoridades de cada Unidad Académica y entablaron reuniones con los respectivos coordinadores académicos.

El viernes 4 de septiembre a las 13 se llevará a cabo una Jornada de integración cultural en el Predio UNL-ATE (lugar a confirmar por razones meteorológicas). En este evento, los tutores desarrollarán juegos, dinámicas grupales y presentaciones acerca de la vida en Argentina.

Asimismo, se realizará la tradicional Confraternización, una feria donde los estudiantes presentan sus culturas y ofrecen los platos típicos de sus países y regiones. En el campus FAVE de Esperanza será el jueves 24 a las 13, mientras que en Santa Fe se dará en el patio del ala este del Rectorado UNL el viernes 25, a partir de las 13.

La agenda se extiende y complementa con propuestas artísticas y recreativas y recorridos turísticos. Más información disponible en www.unl.edu.ar/internacionalizacion