Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

El estadio Marcelo Bielsa será escenario de la competencia masculina de fútbol, mientras que el estadio cubierto Claudio Newell recibirá el vóley femenino y masculino.

El fútbol masculino es una de las disciplinas que albergará la institución del Parque Independencia.

Cuando las delegaciones lleguen a Rosario para competir en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Club Atlético Newell’s Old Boys será escenario de dos de los deportes del certamen. El estadio Marcelo Bielsa recibirá el fútbol masculino del 16 al 25 de septiembre, mientras que el estadio cubierto Claudio Newell será sede del vóley femenino, del 15 al 19, y masculino, del 21 al 25.

Para la institución rosarina, formar parte del acontecimiento también significa recuperar una característica presente desde sus orígenes: su perfil deportivo y polideportivo. “Para el club es sumamente importante y trascendente porque es un evento histórico. Que deportistas de diversos países estén realizando alta competencia en una institución que nace justamente como un club deportivo y polideportivo es muy importante”, destacó el vicepresidente primero de Newell’s Old Boys, Juan Manuel Medina.

El gimnasio cubierto de Newell´s será escenario de la competencia de vóley.

Fútbol y vóley, dos disciplinas que tendrán a Newell’s como escenario

Del 16 al 25 de septiembre, el estadio Marcelo Bielsa abrirá sus puertas al fútbol masculino de los Juegos Suramericanos. La rama femenina, en tanto, tendrá como escenario el Parque Héroes de Malvinas, predio deportivo de la Asociación Rosarina de Fútbol.

El vóley también tendrá presencia en Newell’s. La competencia femenina se disputará del 15 al 19 de septiembre y la masculina, del 21 al 25, ambas en el estadio cubierto Claudio Newell.

La llegada de las delegaciones convertirá al club en uno de los puntos de encuentro del certamen en Rosario. Para Medina, esa experiencia permitirá además proyectar a la institución más allá de la ciudad: “Estamos muy ansiosos por recibir a los deportistas de las distintas competencias. Va a ser importante ese intercambio con los socios y con quienes asistan, muchos de los cuales no conocen nuestras instalaciones, y particularmente que el club pueda mostrar su imagen hacia Santa Fe, Sudamérica y el mundo”.

Juan Manuel Medina es el vicepresidente segundo de la prestigiosa entidad rosarina.

De los Juegos Cruz del Sur a los Suramericanos Santa Fe 2026

La realización del certamen recupera además para Newell’s el recuerdo de otro acontecimiento deportivo internacional que dejó una marca en su infraestructura. El vicepresidente segundo de la institución, Hernán Botta, recordó los Juegos Cruz del Sur realizados a comienzos de la década de 1980 y el legado que significaron para el club: “Tenemos todavía viva la memoria de lo que fueron los Juegos Cruz del Sur, allá en los inicios de los 80, que nos dejaron este hermoso estadio cubierto que tenemos, y esperamos vivir los Juegos Suramericanos con la misma o mayor intensidad”, señaló.

Para Botta, la oportunidad trasciende las mejoras materiales que quedarán en la institución: “No me refiero solo al legado de infraestructura, que es muy importante, sino también al posicionamiento institucional, a vivir los Juegos desde adentro y compartir con deportistas y delegaciones. Hace que nuestro club cobre aún más sentido del que de por sí tiene”.

Obras para recibir al vóley y fortalecer la infraestructura deportiva

La participación de Newell’s está acompañada por obras realizadas con aportes del Gobierno provincial. Las intervenciones incluyen la impermeabilización y pintura del estadio cubierto Claudio Newell, el reemplazo de 1.200 butacas y la refacción de sanitarios y vestuarios. También contemplan la construcción de un microestadio y trabajos en el sector de la pileta.

Botta destacó que se trata de intervenciones que responden a necesidades concretas de la institución: “La impermeabilización del techo del estadio cubierto era algo imprescindible para nosotros”, señaló al enumerar las distintas mejoras que se llevan adelante.

Las mejoras permanecerán una vez finalizado el certamen y ampliarán las posibilidades para las actividades que se desarrollan cotidianamente en la institución. “El legado, sin duda, va a perdurar por mucho tiempo. Son eventos que permiten mejorar la infraestructura del club, la experiencia de los socios y ampliar la oferta deportiva”, concluyó el vicepresidente primero.

Santa Fe, escenario del deporte continental

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El certamen reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Para su realización, la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas al acontecimiento deportivo, con financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial. La inversión contempla infraestructura deportiva y urbana que permanecerá en las ciudades y las instituciones una vez finalizada la competencia.