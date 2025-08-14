El Masters de Cincinnati busca los últimos cupos en cuartos de final

Este jueves se completará la grilla para armar los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. El italiano Sinner quiere estar en esa instancia

Los últimos clasificados a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati se definirán este jueves, jornada que contará con tres partidos en el cuadro masculino.

El primer cruce del día comenzará a las 16 (hora de Argentina) , cuando el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner , se enfrente con el canadiense Felix Auger-Aliassime (23°).

Sinner, que es el campeón defensor en este torneo, está imparable en canchas rápidas, donde ganó 39 de sus últimos 40 partidos. Sin embargo, no podrá relajarse ante el canadiense, que cuando está en un buen nivel es una amenaza para cualquiera.

Luego será el turno del estadounidense Bel Shelton (5°), quien tendrá un peligroso enfrentamiento con el checo Jiri Lehecka (22°).

LEER MÁS: Se viene el Torneo Internacional Luciano De Cecco de vóley

Shelton está teniendo un 2025 inolvidable, en el que ingresó al top 10 por primera vez en su carrera y además viene de ganar su primer Masters 1000 en Canadá la semana pasada.

Un jueves con intensa actividad

El último partido del día será a las 21:30, cuando el danés Holger Rune (7°) se las vea con el francés Térence Atmane, la gran sorpresa de este torneo.

El Masters 1000 de Cincinnati es el séptimo torneo de esta categoría en la temporada y forma parte de los torneos previos al US Open, que es el cuarto y último Grand Slam del año.