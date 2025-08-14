Uno Santa Fe | Ovación | Cincinnati

El Masters de Cincinnati busca los últimos cupos en cuartos de final

Este jueves se completará la grilla para armar los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. El italiano Sinner quiere estar en esa instancia

14 de agosto 2025 · 16:12hs
El Masters de Cincinnati busca los últimos cupos en cuartos de final

Los últimos clasificados a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati se definirán este jueves, jornada que contará con tres partidos en el cuadro masculino.

El primer cruce del día comenzará a las 16 (hora de Argentina), cuando el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, se enfrente con el canadiense Felix Auger-Aliassime (23°).

Sinner, que es el campeón defensor en este torneo, está imparable en canchas rápidas, donde ganó 39 de sus últimos 40 partidos. Sin embargo, no podrá relajarse ante el canadiense, que cuando está en un buen nivel es una amenaza para cualquiera.

Luego será el turno del estadounidense Bel Shelton (5°), quien tendrá un peligroso enfrentamiento con el checo Jiri Lehecka (22°).

LEER MÁS: Se viene el Torneo Internacional Luciano De Cecco de vóley

Shelton está teniendo un 2025 inolvidable, en el que ingresó al top 10 por primera vez en su carrera y además viene de ganar su primer Masters 1000 en Canadá la semana pasada.

Un jueves con intensa actividad

El último partido del día será a las 21:30, cuando el danés Holger Rune (7°) se las vea con el francés Térence Atmane, la gran sorpresa de este torneo.

El Masters 1000 de Cincinnati es el séptimo torneo de esta categoría en la temporada y forma parte de los torneos previos al US Open, que es el cuarto y último Grand Slam del año.

Cincinnati Masters cuartos de final
Noticias relacionadas
solana sierra, la unica sobreviviente rumbo al masters de cincinnati

Solana Sierra, la única sobreviviente rumbo al Masters de Cincinnati

cascini le apunto a sus criticos: ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

El rafaelino Mayco Vivas jugará de titular ante los All Blacks en la provincia de Córdoba.

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

argentina perdio contra italia en otro ensayo rumbo a la americup

Argentina perdió contra Italia en otro ensayo rumbo a la AmeriCup

Lo último

Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Último Momento
Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"