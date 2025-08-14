Uno Santa Fe | Ovación | Marcelo Moretti

La AFA habilitó a Marcelo Moretti a regresar a la presidencia de San Lorenzo

El Tribunal de Ética de la AFA consideró que no hay motivos para impedir que Marcelo Moretti vuelva tomar el cargo como presidente de San Lorenzo

14 de agosto 2025 · 15:50hs
La AFA habilitó a Marcelo Moretti a regresar a la presidencia de San Lorenzo

San Lorenzo atraviesa un momento de alta tensión institucional, ya que trascendió que el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó a Marcelo Moretti a retornar a la presidencia del club, luego de mantener su licencia por cuestiones judiciales.

El organismo determinó que no hay sanción contra el dirigente, quien podrá retomar su cargo en los próximos días.

El fallo llega después de que el Tribunal evaluara las actuaciones sumariales internas de San Lorenzo. Las autoridades del ente señalaron que no recibieron pruebas suficientes para sancionar a Moretti, incluso solicitaron a Canal 9 el material en crudo de las imágenes que lo vinculaban con la recepción de 25.000 dólares para el fichaje de un juvenil, pero no obtuvieron respuesta.

Por ello, resolvieron que no existían argumentos para su expulsión, algo que se oficializaría mediante documento esta semana, según pudo saber Doble Amarilla.

LEER MÁS: Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

La noticia generó fuerte repercusión en el ámbito del club. En las últimas semanas, los hinchas se manifestaron en contra de un eventual regreso de Moretti, y la controversia se intensificó por la investigación de la Justicia ordinaria en su contra por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas.

El dirigente fue imputado el 22 de abril y citado a indagatoria, aunque hasta el momento no se definió un fallo judicial en su contra.

Cómo sigue la vida institucional del Ciclón

Mientras tanto, San Lorenzo sigue con su agenda institucional y el pasado lunes realizó una reunión de Comisión Directiva en el estadio Pedro Bidegain, con la presencia de 14 de los 19 dirigentes convocados.

Allí se fijó la Asamblea Anual para el 29 de septiembre, donde se tratarán el Balance 2023/2024 y el Presupuesto 2025/2026.

En paralelo, el último documento del Tribunal de Ética de la AFA advierte sobre posibles sanciones al club por incumplir órdenes de abstención previas, un detalle que añade tensión al regreso de Moretti.

Marcelo Moretti San Lorenzo AFA
Noticias relacionadas
El rafaelino Mayco Vivas jugará de titular ante los All Blacks en la provincia de Córdoba.

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

argentina perdio contra italia en otro ensayo rumbo a la americup

Argentina perdió contra Italia en otro ensayo rumbo a la AmeriCup

conmebol cambiara el sistema de eliminatorias para el mundial 2030

Conmebol cambiará el sistema de Eliminatorias para el Mundial 2030

la premier league prepara una serie de homenajes para diogo jota

La Premier League prepara una serie de homenajes para Diogo Jota

Lo último

Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Último Momento
Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"