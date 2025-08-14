Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Cuándo fue la última vez que Unión le ganó a Instituto en Alta Córdoba?

Unión pisará nuevamente el Monumental Presidente Perón de Instituto para abrir la Fecha 5 del Clausura. Mirá cuándo festejó por última vez en Alta Córdoba

14 de agosto 2025 · 15:23hs
¿Cuándo fue la última vez que Unión le ganó a Instituto en Alta Córdoba?

El domingo 20 de octubre de 2013, Unión superaba 3-1 a Instituto en Alta Córdoba, la última alegría de los santafesinos frente a La Gloria en su territorio. Ambos militan en la Primera B Nacional

El equipo era dirigido por Facundo Sava y alistó a Daniel Islas; Danilo Gerlo, Luciano Vella, Nicolás Correa, Brahian Alemán, Nicolás Bertocchi, Pablo Bruna, Fernando Evangelista, Víctor Zapata; Sebastián Palacios y Rodrigo Salinas.

Por su parte, Instituto, de la mano de Elvio Agüero, formó con Julio Chiarini; Raúl Damiani, Nicolás Dematei, Pablo De Miranda, Pablo Frontini, Fernando De la Fuente, Lucas Favalli, Emiliano Tellechea, Federico Vismara, Ramón Ábila y Sebastián Ereros.

Pablo Frontini, en contra (PT 37') abrió la cuenta para el Tate. Nicolás Correa (PT 43') extendió la diferencia, después descontó Pablo Burzio (ST 19') y Emanuel Moreno (ST 39') sentenció la historia.

LEER MÁS: Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Lo que sucedió hasta la fecha

Por esa misma temporada, Unión se impuso en Santa Fe 2-0 el 18 de abril de 2014, con los tantos de Sebastián Palacios en dos ocasiones. Ya Leonardo Madelón era el entrenador, con Mauricio Martínez ingresando desde el banco.

Pasaron 9 años hasta el regreso de los cordobeses a Primera División. Desde ese momento se midieron tres veces, dos en Santa Fe: Instituto festejó 2-0 el 6 de febrero de 2023, con los goles de Adrián Maravilla Martínez y Gabriel Graciani.

E igualaron 0 a 0 el 14 de febrero de este año. En el medio, el domingo 19 de mayo de 2024, empataron 1-1 en Córdoba. Abrió la cuenta Nicolás Orsini y lo emparejó con un remate desde mitad de cancha, Santiago Rodríguez.

LEER MÁS: La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Los goles del último triunfo de Unión en Alta Córdoba

Embed - Goles Instituto 1 Unión 3. Fecha 13. Torneo Primera B Nacional. Fútbol Para Todos

Unión Instituto Córdoba
Noticias relacionadas
Unión tiene la defensa más joven del fútbol argentino.

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

daniel oldra apelara a los mismos nombres ante union

Daniel Oldrá apelará a los mismos nombres ante Unión

madelon define el equipo para visitar a instituto con varias dudas 

Madelón define el equipo para visitar a Instituto con varias dudas 

oficial prefederal: union b le gano al a en la ultima bola

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

Lo último

Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Último Momento
Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"