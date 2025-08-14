¿Cuándo fue la última vez que Unión le ganó a Instituto en Alta Córdoba?

Unión pisará nuevamente el Monumental Presidente Perón de Instituto para abrir la Fecha 5 del Clausura. Mirá cuándo festejó por última vez en Alta Córdoba

El domingo 20 de octubre de 2013, Unión superaba 3-1 a Instituto en Alta Córdoba, la última alegría de los santafesinos frente a La Gloria en su territorio. Ambos militan en la Primera B Nacional

El equipo era dirigido por Facundo Sava y alistó a Daniel Islas; Danilo Gerlo, Luciano Vella, Nicolás Correa, Brahian Alemán, Nicolás Bertocchi, Pablo Bruna, Fernando Evangelista, Víctor Zapata; Sebastián Palacios y Rodrigo Salinas.

Por su parte, Instituto, de la mano de Elvio Agüero, formó con Julio Chiarini; Raúl Damiani, Nicolás Dematei, Pablo De Miranda, Pablo Frontini, Fernando De la Fuente, Lucas Favalli, Emiliano Tellechea, Federico Vismara, Ramón Ábila y Sebastián Ereros.

Pablo Frontini, en contra (PT 37') abrió la cuenta para el Tate. Nicolás Correa (PT 43') extendió la diferencia, después descontó Pablo Burzio (ST 19') y Emanuel Moreno (ST 39') sentenció la historia.

Lo que sucedió hasta la fecha

Por esa misma temporada, Unión se impuso en Santa Fe 2-0 el 18 de abril de 2014, con los tantos de Sebastián Palacios en dos ocasiones. Ya Leonardo Madelón era el entrenador, con Mauricio Martínez ingresando desde el banco.

Pasaron 9 años hasta el regreso de los cordobeses a Primera División. Desde ese momento se midieron tres veces, dos en Santa Fe: Instituto festejó 2-0 el 6 de febrero de 2023, con los goles de Adrián Maravilla Martínez y Gabriel Graciani.

E igualaron 0 a 0 el 14 de febrero de este año. En el medio, el domingo 19 de mayo de 2024, empataron 1-1 en Córdoba. Abrió la cuenta Nicolás Orsini y lo emparejó con un remate desde mitad de cancha, Santiago Rodríguez.

Los goles del último triunfo de Unión en Alta Córdoba