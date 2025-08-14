Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Colón hizo oficial un parte médico, en la antesala del partido ante San Telmo con cuatro lesionados, entre ellos Pulga Rodríguez y Christian Bernardi.

Colón afrontará un verdadero examen de carácter este sábado, cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel por la 27ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

A la urgencia deportiva se suma ahora una baja sensible de nombres: el club informó que cuatro jugadores quedarán al margen por diferentes lesiones, entre ellos Luis Miguel “Pulga” Rodríguez y Christian Bernardi, dos de los emblemas del equipo.

El parte médico difundido por Colón

Nicolás Thaller : desgarro en el aductor, tratamiento de fisiokinesioterapia.

Luis Rodríguez : distensión en el isquiotibial, tareas de rehabilitación y trabajo controlado en campo.

Christian Bernardi : luxación gleno-humeral con lesión del labrum, en proceso de FKT.

Cristian García: lesión de bajo grado en el gemelo medial, trabajos específicos en campo.

A lo largo de la temporada, las lesiones han sido un obstáculo recurrente para el conjunto sabalero, que comenzó el torneo con aspiraciones de pelear por el ascenso, pero hoy vive una realidad adversa.

Con 24 puntos por disputarse, Colón está a 14 de la zona de Reducido —perdiendo además por diferencia de gol con Estudiantes de Río Cuarto— y mantiene una ventaja de 11 sobre Defensores Unidos en la tabla del descenso.

En un campeonato que se acorta y con urgencias que se multiplican, el equipo de Santa Fe deberá encontrar soluciones rápidas para suplir ausencias determinantes y no quedar condenado a pelear únicamente por la permanencia.