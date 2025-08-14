Unión reformula el esquema de premios para el final de la temporada

El presidente Luis Spahn reconoció un nuevo esquema de premios con los jugadores de Unión. ¿Cuál es el llamativo objetivo que está previsto?

En medio de un momento clave de la temporada, Unión llegó a un acuerdo interno para redefinir el sistema de premios entre el plantel y la dirigencia, encabezada por el presidente Luis Spahn.

La decisión responde a la necesidad de adaptar los objetivos económicos y deportivos a la realidad que vive el equipo, que ahora tiene como meta principal asegurar la permanencia en Primera División.

LEER MÁS: Spahn y la lucha por la permanencia en Unión: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

A comienzos de año, el esquema de incentivos estaba ligado al rendimiento en la tabla general, con la mira puesta en clasificar a copas internacionales. Sin embargo, el panorama cambió y obligó a reformular la propuesta.

“Estamos trabajando en ese objetivo, había una idea a principio de año, los premios estaban ligados a la performance de la tabla general, ya que la idea era estar entre los 12 primeros. Ahora estamos reviendo la fórmula para que sea motivante y correcta”, explicó Spahn en declaraciones públicas.

El llamativo premio que pidió un referente del plantel de Unión

Según pudo saber UNO Santa Fe, tras analizar distintas alternativas, las partes definieron un nuevo formato que contempla no solo la lucha por la permanencia, sino también la posibilidad de avanzar en la Copa Argentina y en la Copa de la Liga Profesional, donde los ocho mejores de cada zona accederán a los playoffs.

LEER MÁS: Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Un dato llamativo es que, durante las charlas, uno de los referentes del plantel le solicitó al presidente que se establezca un premio especial en caso de ser campeón. El pedido, más allá de la coyuntura, refleja la ambición competitiva del grupo, que este viernes afrontará un duelo trascendental por la permanencia ante Instituto, en Alta Córdoba.

Con este nuevo marco de incentivos, Unión buscará que la motivación extra se traduzca en resultados que le permitan escapar de la zona comprometida y, a la vez, soñar con dar pelea en los torneos en curso.